Врачам запретят навязывать пациентам платные медицинские услуги

Министерство здравоохранения приступило к разработке законопроекта, который должен предотвратить навязывание пациентам государственных муниципальных медицинских учреждений платных услуг, когда аналогичные процедуры могут быть проведены бесплатно. Эта инициатива призвана сократить расходы граждан.

В министерстве признают, что стремясь увеличить объем внебюджетных поступлений, больницы и поликлиники необоснованно назначают пациентам платное лечение. Такая практика сложилась в результате пробелов в законодательстве. В настоящее время законом не урегулирован вопрос определения стоимости медицинских услуг и не определено, какие услуги должны оказываться безвозмездно, а какие — на коммерческой основе.

Поправки в законодательство, призванные устранить эти пробелы, министерство планирует согласовать в правительстве и внести в Государственную думу уже в ближайшее время, чтобы они вступили в силу не позднее января 2020 года.

В конце прошлого года Общероссийский народный фронт провел опрос врачей, в результате которого выяснилось, что 24% работников отрасли сталкивались с директивами руководства навязывать пациентам платные услуги. Как сообщала "Правда.Ру", чаще всего подобное происходило в Липецкой, Мурманской и Вологодской областях.

Источник фото: "Правда.Ру"

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