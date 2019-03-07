В мире зарегистрирован третий случай излечения от ВИЧ

Издание New Scientist сообщило о третьем в мире случае излечения от вируса иммунодефицита человека. По информации издания, врачи пересадили пациенту из Дюссельдорфа костный мозг с мутацией гена CCR5. В результате операции, у пациента началась ремиссия ВИЧ.
Исследователи из Утрехтского университета следят за кровью пациента на протяжении последних трех месяцев. Оказывается, в его крови нет никаких признаков ВИЧ-инфекции, однако сам пациент не принимает антиретровирусные препараты.
Напомним, "Правда.Ру" уже писала о втором в мире случае излечения от ВИЧ. Житель Великобритании заразился вирусом иммунодефицита 15 лет назад, а в 2016 году у него была обнаружена онкология, после чего мужчина решился на проведение пересадки стволовых клеток донора с врожденным иммунитетом к ВИЧ, отмечается в материале. Успешно проведенная пересадка позволила выработать у иммунной системы пациента устойчивость к болезни.
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