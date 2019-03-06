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Медики: низкоуглеводные диеты могут быть опасны для сердца

Здоровье

Ученые рассказали об опасности низкоуглеводных диет. Такие диеты, уверены они, могут привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Медики: низкоуглеводные диеты могут быть опасны для сердца. 400170.jpeg

Об этом на научной конференции в Вашингтоне рассказала группа врачей из Соединенных Штатов Америки.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие свыше 10 тысяч человек.

Так, заявили в ходе научной конференции американские медики, рацион питания с небольшим количеством сахара и прочих углеводов является крайне опасным для жизни и здоровья человека. Примечательно, что как именно такая диета влияет на сердечно-сосудистую систему, врачи из США затрудняются объяснить, но связь, по их мнению, очевидна. Так, например, указали они, низкоуглеводная диета зачастую приводит к мерцательной аритмии.

Возможно, предположили ученые, повышенная предрасположенность любителей низкоуглеводных диет к аритмии связана с тем, что они лишают себя антиоксидантов, содержащихся в больших количествах во фруктах и овощах.

Отметим, что мерцательная аритмия, о которой американские медики предупреждают любителей диет, является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Связанная с нарушением работы сердечных ритмов, она приводит к возникновению тромбов и последующей остановке сердца. Также сгустки крови могут попасть в другие органы человеческого организма и стать причиной ишемического инсульта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики рассказали о самых опасных медицинских процедурах. Так, оказалось, что крайне осторожно нужно относиться к отбеливанию зубов, лазерной коррекции и пилингу.

Фото: vk. com/Мертвый Очень-Мертвый.

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