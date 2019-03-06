Медики: низкоуглеводные диеты могут быть опасны для сердца

Ученые рассказали об опасности низкоуглеводных диет. Такие диеты, уверены они, могут привести к серьезным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Об этом на научной конференции в Вашингтоне рассказала группа врачей из Соединенных Штатов Америки.
Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие свыше 10 тысяч человек.
Так, заявили в ходе научной конференции американские медики, рацион питания с небольшим количеством сахара и прочих углеводов является крайне опасным для жизни и здоровья человека. Примечательно, что как именно такая диета влияет на сердечно-сосудистую систему, врачи из США затрудняются объяснить, но связь, по их мнению, очевидна. Так, например, указали они, низкоуглеводная диета зачастую приводит к мерцательной аритмии.
Возможно, предположили ученые, повышенная предрасположенность любителей низкоуглеводных диет к аритмии связана с тем, что они лишают себя антиоксидантов, содержащихся в больших количествах во фруктах и овощах.
Отметим, что мерцательная аритмия, о которой американские медики предупреждают любителей диет, является одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Связанная с нарушением работы сердечных ритмов, она приводит к возникновению тромбов и последующей остановке сердца. Также сгустки крови могут попасть в другие органы человеческого организма и стать причиной ишемического инсульта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики рассказали о самых опасных медицинских процедурах. Так, оказалось, что крайне осторожно нужно относиться к отбеливанию зубов, лазерной коррекции и пилингу.
Фото: vk. com/Мертвый Очень-Мертвый.
Читайте также:
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.