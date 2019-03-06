Валидол оказался лидером по росту цен на лекарства - данные Росстата.

По данным Ростата в последнем квартале 2018 года цена валидола в аптеках росла на 15% в месяц. В январе 2019 препарат подорожал еще на 10,5%. В сравнении с динамикой цен на остальные медицинские препараты эти цифры выглядят аномально.
Если такие сердечные лекарства, как корвалол и валокордин подорожали за февраль только на 1 — 1,9%, валидол показал 5,8%. При этом, индекс цен в стране по всем группам товаров и услуг увеличился в феврале лишь на 0,4%, а цен на лекарства — на 0,8%.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma в интервью РИА Новости предположил, что причиной такого роста могут быть изменение технологии производства валидола, либо подорожание сырья.
Сейчас цена упаковки валидола варьируется в диапазоне от 54 до 140 рублей. Препарат принимают при легкой стенокардии, неврозе, истерии и синдроме укачивания.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценкам Аптечной гильдии, в 2019 году лекарства в стране подорожают в среднем на 10%, главным образом из-за нестабильности курса российской валюты и увеличения ставки НДС до 20%.
Источник фото: wikimedia. org
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