Министр здравоохранения снова оказала медпомощь пассажирке в самолете

Глава Минздрава России Вероника Скворцова о очередной раз подтвердила, что не утратила навыков врача. В самолете, летевшем из Москвы в Ташкент, она пришла на помощь пассажирке, которой внезапно стало плохо.

Во время перелета гражданка Узбекистана пожаловалась на боль в животе. После того, как по громкой связи объявили, что срочно нужен врач, Скворцова решила выяснить состояние женщины. Убедившись, что угрозы жизни нет, министр дала пассажирке лекарство из своей личной аптечки, после чего боль начала проходить.

Делегация российского Минздрава прибыла 6 марта с официальным визитом в Ташкент. Вероника Скворцова планирует провести переговоры с министром здравоохранения Республики и посетить несколько научно-практических медицинских центров. Среди тем переговоров — создание в Узбекистане филиала одного из российских медвузов и строительство новой многопрофильной клиники.

Инцидент на борту самолета Москва-Ташкент стал уже третьим известным случаем, когда Вероника Скворцова, совершая рабочую поездку, оказывает медпомощь авиапассажирам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении Вероники Скворцовой расширить рамки понятия "детский возраст", постепенно доводя его верхнюю планку до 30 лет.

Источник фото: kremlin. ru

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