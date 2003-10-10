Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Елена Перетяченко

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология print

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ .

Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен. Их стенки ослабевают, теряют эластичность и оттого становятся более хрупкими. Кровеносные сосуды, расположенные под кожей, легко травмируются от любого контакта с твердыми предметами. Порой даже совсем незначительного и потому незаметного. Через микроскопические разрывы кровь просачивается в ткань, и возникает синяк.

Наступление болезни можно приостановить, если должным образом заботиться о своих ногах. Прежде всего им необходимо движение. Мышцы при сокращении более интенсивно гоняют кровь, не давая ей застаиваться. Очень хорошо влияет на работу венозной системы ходьба по лестнице. Поэтому желательно как можно реже пользоваться лифтом. А заодно и городским транспортом, насколько это возможно. Помимо пеших прогулок, укреплению вен способствуют любые ритмические нагрузки — бег, плавание, катание на велосипеде и на лыжах.

Варикоз: кто в группе риска

Более всего подвержены варикозу те, кто вынужден проводить на ногах большую часть дня. В минуты отдыха им полезно посидеть, закинув ноги на стол. Такая поза снижает нагрузку на вены и облегчает отток крови. Пока видимая часть болезни ограничивается лишь тонкими сеточками-паутинками на коже, можно делать массаж. Аккуратно, мягко и обязательно с применением увлажняющего крема, чтобы не наделать новых синяков.

В первую очередь поглаживают и разминают верхнюю часть ноги по направлению от коленки до паха. Потом голень, начиная снизу, а за нею каждый палец по отдельности. От пальцев вверх надо потереть наружную поверхность стопы. После чего круговыми движениями — подошву и пятку. И, наконец, энергично растереть стопу и голеностопный сустав.

При сидячей работе важно следить за своей осанкой. Не следует горбиться, напрягать плечи и скрещивать ноги. Все это создает препятствия для кровотока. Через каждые час-два необходимо устраивать перерывы, чтобы размять ноги. Конечно, лучше всего пройтись. Но, в крайнем случае, можно подвигать ими сидя на стуле. Например, вытянув ноги, покрутить, покачать стопами в разные стороны. Поставить ноги на пол и, приподняв пятки, встать на цыпочки. Потом, опершись на пятки, потянуть на себя пальцы. 15-20 раз поочередно каждой ногой переступить с пятки на носок.

Что делать, если поставлен диагноз "Варикоз"

Появление первых вестников надвигающейся болезни требует более придирчивого отношения к обуви. Она должна быть как можно удобнее. Здесь одинаково не годится ни высокий каблук, ни плоская подошва. Так что придется выбирать нечто среднее. Потребуется также пересмотреть свой гардероб. И исключить из него тесную одежду и белье, которые могут помешать нормальной циркуляции крови. Гольфы и чулки на резинках также подлежат изъятию. Они усиливают застойные явления в венах.

Их с успехом заменят изделия из компрессионного трикотажа, в которых все продумано и точно рассчитано. В области лодыжки они туго облегают ногу, а по мере продвижения вверх обхват постепенно ослабевает. Это обеспечивает сосуды дополнительной поддержкой, и кровь беспрепятственно движется по венам. Причем современные лечебные колготки, чулки и гольфы, в отличие от прежних, еще и красивы. Нежные, прозрачные и прочные, они хорошо сидят на ноге.

Особенно необходимы эти изделия во время беременности, с самых ранних сроков. А также при приеме гормональных препаратов. Однако прежде чем приобретать вещи с компрессионным эффектом, не мешает посоветоваться с врачом-флебологом. Он определит нужный размер и рассчитает силу давления, необходимую для лечебного воздействия.

Что следует делать:

* Носите лечебные компрессионные гольфы, чулки или колготки.

* Носите обувь с каблуком не выше 6 см.

* Во время отдыха поднимайте ноги на 15 см выше уровня сердца.

* Меньше загорайте, больше отдыхайте в тени.

* Полезные виды спорта: ходьба, бег, плавание, велосипед, лыжи.

* Обращайте внимание на достаточное количество балластных веществ в пище, например, овощей, фруктов, цельнозерновых и растительных продуктов, что, кроме того, предотвращает запоры.

* Пейте достаточное количество воды. Каждый взрослый человек должен ежедневно выпивать до двух литров жидкости, особенно в жаркое время года.

* Старайтесь не носить одежду, которая стесняет движения в плечах и бедрах.

* Чаще поднимайтесь по лестнице пешком. Не пользуйтесь лифтом в административных зданиях, торговых центрах, жилых домах и т.п. Ходьба по лестнице благотворно влияет на функционирование вашей венозной системы.

* Сидите правильно. По возможности не нагружайте плечи. Ноги не скрещивайте. Используйте стулья и кресла с твердым покрытием.

* Бег на месте. Если вы много работаете стоя, мы рекомендуем выполнять бег на месте в перерывах на работе. После выполнения этого упражнения снимается напряжение с вен.

* Исключите поднятие тяжестей, во время покупок используйте коляски. Поднимая тяжести, вы создаете давление и кровь идет вниз, что дает дополнительную нагрузку на вены.

* Исключите горячие ванны, ноги мойте холодной водой. Это не даст вашим венам расширяться и облегчит кровообращение.

* Солнце для людей полезно, но солнечный жар затрудняет работу венозной системы. Поэтому больше отдыхайте в тени. По возможности старайтесь бегать босиком по холодной воде.

Чего не следует делать:

* Избегайте согревающих процедур. Они расширяют вены, что увеличивает нагрузку на сосуды.

* Не рекомендуется сидеть в горячей ванне. Ноги лучше мыть прохладной водой.

* Чтобы не увеличивать количество сосудистых звездочек на теле, желательно поменьше загорать на солнце.

* Не стоит увлекаться баней. При варикозном заболевании надо следить за питанием. Жиры, сахар и соль приводят к повышению внутрибрюшного давления и запорам. Это увеличивает приток крови к нижним конечностям. А овощи, фрукты, цельнозерновые и растительные продукты, напротив, способствуют размягчению содержимого кишечника и уменьшают давление на стенки вен.

Упражнения для ног при варикозе

Обопритесь двумя руками и, свободно дыша, поднимитесь на цыпочки, а затем опуститесь на пятки. Повторить 15-20 раз.

Сидя на стуле. Ноги вместе и прижаты друг к другу. Последовательно поднимайте ноги на носки и опускайте пятки на пол. Дыхание свободное. Повторить 15-20 раз.

Обопритесь руками, расположенными на высоте плеч, о стену. Затем поднимайтесь на носки и опускайтесь на пятки. Повторить 15-20 раз.

"Поза ласточки".

При вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. При выдохе встаньте в "позу ласточки". Повторить 15-20 раз.

Упражнения для стоп при варикозе

Упражнение "на цыпочках". Обеими ногами встать на цыпочки. Повторить 15-20 раз.

Поочередное движение ногами с пятки на носок. Повторить 15-20 раз.

Вставание на пятки. Повторить 15-20 раз.

Движения ногами вправо, влево, в разные стороны. Повторить 15-20 раз.

Людмила ГАЙДАЙ "Женское здоровье"

Темы варикоз флебология
Обсудить
Актуальная аналитика
Советы
Использование древесной золы в саду
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Здоровье и профилактика
Тренировки не спасут женщин от депрессии
Новости Все >
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Миронов назвал дело Голунова грубейшей провокацией, которая рикошетит в сторону представителей власти
В Госдуме назвали смешным предложение о создании органа, курирующего открытость госструктур
Зеленский намерен уволить всех украинских губернаторов
Футболист Смолов поддержал журналиста Голунова
СМИ: правительство увеличит компенсации за поставки нефти на внутренний рынок
Конференция "Сильной России" собрала более двух тысяч человек
ФК "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон
Объединение Курганской и Тюменской областей: вброс, пиар или нечто реальное?
Овечкина номинировали на детскую премию Nickelodeon
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать

По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?

Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Политика. Новости и аналитика
Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.

Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Экономика
РФ потратит $1 млрд на модернизацию железных дорог Кубы
Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова
Комментарии
Голунов находился "в разработке" полиции с марта
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Миронов назвал дело Голунова грубейшей провокацией, которая рикошетит в сторону представителей власти
Футболист Смолов поддержал журналиста Голунова
Объединение Курганской и Тюменской областей: вброс, пиар или нечто реальное?
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Государство не заботится о сохранности данных россиян - эксперт
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Зеленский намерен уволить всех украинских губернаторов
Москалькова попросила Путина пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел
Шахтеры Львова прекратили работу, перекрыли трассу и требуют зарплату
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
СМИ: правительство увеличит компенсации за поставки нефти на внутренний рынок
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Россия превратила Крым в неприступную крепость
Государство не заботится о сохранности данных россиян - эксперт
Жители поселка Белая Гора в Якутии проголосовали против "сухого закона"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ