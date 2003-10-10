Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ .

Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен. Их стенки ослабевают, теряют эластичность и оттого становятся более хрупкими. Кровеносные сосуды, расположенные под кожей, легко травмируются от любого контакта с твердыми предметами. Порой даже совсем незначительного и потому незаметного. Через микроскопические разрывы кровь просачивается в ткань, и возникает синяк.

Наступление болезни можно приостановить, если должным образом заботиться о своих ногах. Прежде всего им необходимо движение. Мышцы при сокращении более интенсивно гоняют кровь, не давая ей застаиваться. Очень хорошо влияет на работу венозной системы ходьба по лестнице. Поэтому желательно как можно реже пользоваться лифтом. А заодно и городским транспортом, насколько это возможно. Помимо пеших прогулок, укреплению вен способствуют любые ритмические нагрузки — бег, плавание, катание на велосипеде и на лыжах.

Варикоз: кто в группе риска

Более всего подвержены варикозу те, кто вынужден проводить на ногах большую часть дня. В минуты отдыха им полезно посидеть, закинув ноги на стол. Такая поза снижает нагрузку на вены и облегчает отток крови. Пока видимая часть болезни ограничивается лишь тонкими сеточками-паутинками на коже, можно делать массаж. Аккуратно, мягко и обязательно с применением увлажняющего крема, чтобы не наделать новых синяков.

В первую очередь поглаживают и разминают верхнюю часть ноги по направлению от коленки до паха. Потом голень, начиная снизу, а за нею каждый палец по отдельности. От пальцев вверх надо потереть наружную поверхность стопы. После чего круговыми движениями — подошву и пятку. И, наконец, энергично растереть стопу и голеностопный сустав.

При сидячей работе важно следить за своей осанкой. Не следует горбиться, напрягать плечи и скрещивать ноги. Все это создает препятствия для кровотока. Через каждые час-два необходимо устраивать перерывы, чтобы размять ноги. Конечно, лучше всего пройтись. Но, в крайнем случае, можно подвигать ими сидя на стуле. Например, вытянув ноги, покрутить, покачать стопами в разные стороны. Поставить ноги на пол и, приподняв пятки, встать на цыпочки. Потом, опершись на пятки, потянуть на себя пальцы. 15-20 раз поочередно каждой ногой переступить с пятки на носок.

Что делать, если поставлен диагноз "Варикоз"

Появление первых вестников надвигающейся болезни требует более придирчивого отношения к обуви. Она должна быть как можно удобнее. Здесь одинаково не годится ни высокий каблук, ни плоская подошва. Так что придется выбирать нечто среднее. Потребуется также пересмотреть свой гардероб. И исключить из него тесную одежду и белье, которые могут помешать нормальной циркуляции крови. Гольфы и чулки на резинках также подлежат изъятию. Они усиливают застойные явления в венах.

Их с успехом заменят изделия из компрессионного трикотажа, в которых все продумано и точно рассчитано. В области лодыжки они туго облегают ногу, а по мере продвижения вверх обхват постепенно ослабевает. Это обеспечивает сосуды дополнительной поддержкой, и кровь беспрепятственно движется по венам. Причем современные лечебные колготки, чулки и гольфы, в отличие от прежних, еще и красивы. Нежные, прозрачные и прочные, они хорошо сидят на ноге.

Особенно необходимы эти изделия во время беременности, с самых ранних сроков. А также при приеме гормональных препаратов. Однако прежде чем приобретать вещи с компрессионным эффектом, не мешает посоветоваться с врачом-флебологом. Он определит нужный размер и рассчитает силу давления, необходимую для лечебного воздействия.

Что следует делать:

* Носите лечебные компрессионные гольфы, чулки или колготки.

* Носите обувь с каблуком не выше 6 см.

* Во время отдыха поднимайте ноги на 15 см выше уровня сердца.

* Меньше загорайте, больше отдыхайте в тени.

* Полезные виды спорта: ходьба, бег, плавание, велосипед, лыжи.

* Обращайте внимание на достаточное количество балластных веществ в пище, например, овощей, фруктов, цельнозерновых и растительных продуктов, что, кроме того, предотвращает запоры.

* Пейте достаточное количество воды. Каждый взрослый человек должен ежедневно выпивать до двух литров жидкости, особенно в жаркое время года.

* Старайтесь не носить одежду, которая стесняет движения в плечах и бедрах.

* Чаще поднимайтесь по лестнице пешком. Не пользуйтесь лифтом в административных зданиях, торговых центрах, жилых домах и т.п. Ходьба по лестнице благотворно влияет на функционирование вашей венозной системы.

* Сидите правильно. По возможности не нагружайте плечи. Ноги не скрещивайте. Используйте стулья и кресла с твердым покрытием.

* Бег на месте. Если вы много работаете стоя, мы рекомендуем выполнять бег на месте в перерывах на работе. После выполнения этого упражнения снимается напряжение с вен.

* Исключите поднятие тяжестей, во время покупок используйте коляски. Поднимая тяжести, вы создаете давление и кровь идет вниз, что дает дополнительную нагрузку на вены.

* Исключите горячие ванны, ноги мойте холодной водой. Это не даст вашим венам расширяться и облегчит кровообращение.

* Солнце для людей полезно, но солнечный жар затрудняет работу венозной системы. Поэтому больше отдыхайте в тени. По возможности старайтесь бегать босиком по холодной воде.

Чего не следует делать:

* Избегайте согревающих процедур. Они расширяют вены, что увеличивает нагрузку на сосуды.

* Не рекомендуется сидеть в горячей ванне. Ноги лучше мыть прохладной водой.

* Чтобы не увеличивать количество сосудистых звездочек на теле, желательно поменьше загорать на солнце.

* Не стоит увлекаться баней. При варикозном заболевании надо следить за питанием. Жиры, сахар и соль приводят к повышению внутрибрюшного давления и запорам. Это увеличивает приток крови к нижним конечностям. А овощи, фрукты, цельнозерновые и растительные продукты, напротив, способствуют размягчению содержимого кишечника и уменьшают давление на стенки вен.

Упражнения для ног при варикозе

Обопритесь двумя руками и, свободно дыша, поднимитесь на цыпочки, а затем опуститесь на пятки. Повторить 15-20 раз.

Сидя на стуле. Ноги вместе и прижаты друг к другу. Последовательно поднимайте ноги на носки и опускайте пятки на пол. Дыхание свободное. Повторить 15-20 раз.

Обопритесь руками, расположенными на высоте плеч, о стену. Затем поднимайтесь на носки и опускайтесь на пятки. Повторить 15-20 раз.

"Поза ласточки".

При вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. При выдохе встаньте в "позу ласточки". Повторить 15-20 раз.

Упражнения для стоп при варикозе

Упражнение "на цыпочках". Обеими ногами встать на цыпочки. Повторить 15-20 раз.

Поочередное движение ногами с пятки на носок. Повторить 15-20 раз.

Вставание на пятки. Повторить 15-20 раз.

Движения ногами вправо, влево, в разные стороны. Повторить 15-20 раз.

Людмила ГАЙДАЙ "Женское здоровье"