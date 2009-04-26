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Автор Редакция health.pravda.ru

"Смертельная болезнь сестры спасла мою жизнь"

Здоровье » Здравоохранение

Беда никогда не приходит одна, но порой даже самые трагичные события способны повернуть ситуацию в лучшую сторону. Новость о том, что у сестры рак, повергла Кэти Джонс в шок. Однако девушка, как и все в семье, надеялась, что Бэки обязательно поправится. Но чуда так и не произошло, сестра умерла. Это подтолкнуло Кэти тоже обратиться к врачу, обследование показало, что у нее та же форма рака. Но…

"Смертельная болезнь сестры спасла мою жизнь". 402659.jpeg

Сёстры, как обычно, болтали по телефону, когда голос Бэки неожиданно стал серьёзным, и она сообщила Кэти, что нащупала уплотнение у себя в груди, намазываясь кремом для загара.

Кэти решила поддержать сестру, когда та пошла в больницу на обследование. О страшном диагнозе британки узнали вместе. Врачи сказали, что в такой ситуации есть только один выход — удалить грудь. Однако это не помогло — через месяц после операции рак распространился, вторую грудь девушке тоже пришлось удалить.

После этого Бэки предстоял курс химиотерапии. "Мы все были очень напуганы, однако уверенность сестры, что всё закончится хорошо, подбадривала нас, и мы поверили, что скоро она выздоровеет", — рассказывает Кэти.

Но надежды оказались напрасными. Вскоре болезнь распространилась на лёгкие, а затем поразила мозг. Спустя два года после обнаружения опухоли девушка умерла. За месяц до смерти Бэки отпраздновала 35-летие в кругу семьи и друзей.

Несмотря на смертельную болезнь, она выглядела умиротворенной и счастливой. По словам Кэти, когда сестра умерла, в её больничную палату на секунду залетела птичка, а потом снова выпорхнула в окно. "Я думаю, что это Бэки таким образом прощалась с нами", — говорит девушка.

Смерть сестры подтолкнула Кэти пройти тесты, которые и показали, что у неё аномалия гена BRCA1, которая передалась девушке от отца. Эта аномалия увеличивает риск заболеть раком молочной железы на 80 процентов, а раком яичников — на 40.

Практически все женщины в семье Джонс умерли от этих болезней. "Если бы не Бэки, я бы ни за что не стала проходить подобный тест. Я считаю, что она спасла мне жизнь", — убеждена девушка.

Когда стали известны результаты тестов, медики поставили Кэти перед выбором: удалить грудь или просто ждать, что будет дальше, и надеяться на лучшее. Она выбрала первый вариант.

Чтобы окончательно исключить вероятность поражения яичников, медики предложили ей их удалить до того, как ей исполнится 40 лет.

Однако сейчас голова девушка занята другими заботами — очень скоро она впервые станет мамой. "Очень жаль, что Бэки не увидит своего племянника, она была бы прекрасной тётей. Все ее обожали", — вздыхает Кэти. Тем не менее, девушка обещает, что её дети обязательно будут знать, каким замечательным человеком была Бэки и как она спасла жизнь их маме.

Рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных новообразований у женщин. Только в России такой диагноз ежегодно ставят 50 тысячам женщин, и с каждым годом их становится на 2-3 процента больше.

Как это ни ужасно звучит, но только половина заболевших раком груди проживает более пяти лет и лишь 30 процентов из выживших имеют шанс полностью победить страшную болезнь. И это при том, что у современной медицины есть все технологии для избавления от смертельного недуга.

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Врачи могут сохранить не только жизнь и здоровье, но и красоту женщины. Но для этого необходимо выявить рак груди на ранней стадии, когда заболевание протекает еще бессимптомно. Однако женщина не знает, что она больна, не испытывает болей, недомогания и поэтому не обращается к врачу. А когда появляются симптомы, помочь уже сложно.

Стоит отметить, что в Соединенных Штатах 80 процентов больных излечивается. Главная причина в том, что в Америке распространены программы массовых профилактических обследований с целью ранней диагностики заболевания. Уже на первой стадии женщина находится под присмотром врачей, и часто бывает достаточно химиотерапии или небольшой оргоносохранной операции.

Наша проблема заключается в том, что большинство россиянок просто не знают о необходимости обследоваться. Не подозревая, что во время обнаруженное заболевание полностью излечимо в 94 процентов случаев. Многие же воспринимают рак груди как приговор.

Темы рак смерть операция онкология заболевание
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