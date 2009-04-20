Эпидемиологи учатся на фильмах про зомби

Освоение медицинской специальности эпидемиолога — дело непростое. Изучив всевозможные пособия и учебные фильмы, студентам остается только ждать случая, чтобы применить свои теоретические навыки на практике. А случаи такие выпадают все реже, поскольку санитарные нормы и профилактическая вакцинация победили большинство опасных болезней. Однако преподаватели нашли уникальный способ знакомить учеников с эпидемиями.

Йелльские профессора обратили внимание на то, что большинство фильмов ужасов, посвященных зомби, служат неплохой иллюстрацией того, как развивается эпидемия. По их мнению, любой подобный фильм, несмотря на его художественную ценность или отсутствие таковой, является отличным учебником по здравоохранению. Особенно ученые отмечают наличие в таких "ужастиках" повода для дискуссии: "Как найти баланс между свободой личности и безопасностью общества".

Так что не важно, чем занят студент — проходит интернатуру в ВИЧ-отделении или смотрит дома "Ожившие мертвецы 2". В любом случае он усваивает четыре основных правила эпидемиологии.

Читайте также: "Человек может и должен жить 1000 лет"

Во-первых, заболевание всегда может начаться внезапно. Не важно, что стало его источником — опасные лабораторные эксперименты ("28 дней спустя"), ядовитые промышленные выбросы ("Возвращение живых мертвецов") или необычное положение луны на небе ("Ночь живых мертвецов") — главное, что вирус всегда проявляется быстро и молниеносно распространяется.

Во-вторых, медицинское моделирование эпидемии не всегда дает точные ответы. Недостатком современной медицины принято считать то, что она лечит болезни, но не умеет их предотвращать. Подобный подход неверен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, так же как не поможет он при столкновении с массовым воскрешением мертвецов. Не существует рецепта лечения зомби, но нет и эффективных средств против СПИДа и диабета (хотя существуют поддерживающие средства для людей, получивших эти заболевания).

Третье правило эпидемиологии гласит: общественное здоровье — есть междисциплинарное поле деятельности. Столкнувшись с массовыми заболеваниями, ученые должны призывать на помощь всех своих коллег, поскольку многогранность эпидемии охватывает все академические дисциплины — от экономики до эпидемиологии и от медицины до социологии.

Здесь важно все: экономическая эффективность производства и транспортировки вакцины, изучение социальной эволюции и антропологии болезни, создание карантинов и поддержание морального уровня их обитателей. Наверное, найдется тут место и строителям, которые будут возводить временные больницы, а в случае неудачи -баррикады между неконтролируемой толпой и учеными. Кажется, что описанная ситуация ничем не отличается от событий фильмов ужасов.

И, наконец, четвертая заповедь, которую должен знать каждый студент медик — любая эпидемия является глобальной проблемой и касается каждого. Патогены не считаются с национальными границами, их нельзя задержать на таможне. Они способны обогнуть весь земной шар за считанные дни, а то и часы, и никто не может ощущать себя в безопасности в таком случае.

Патогены могут адаптироваться к условиям окружающей среды и вырабатывать защитные механизмы против простейших угроз. Так в фильме "Я — легенда" эпидемия сопровождалась аллергией на солнечный свет, но постепенно инфицированные научились переносить полусвет и стали вести активную жизнь в сумерках.

Конечно, изучить эпидемиологию по фильмам про зомби вряд ли удастся. Однако профессора уверены, что эти кинокартины могут в доходчивой форме донести до студентов базовые принципы их будущей работы, после чего весь остальной учебный материал будет усваиваться гораздо проще.