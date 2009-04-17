Большому куску рот радуется, а здоровье плачет

Что греха таить — все мы очень много едим. Размер средней отбивной, подаваемой в современном ресторане в три раза крупнее той порции, которая считалась нормальной еще 50 лет назад. Не так давно исследователи сравнили емкость современной бутылки кока-колы "на одно лицо" с той, что продавалась в 30-е годы ХХ века. Выяснилось — сегодняшняя тара больше в 2,5 раза. Есть о чем задуматься!
Общество потребления, в котором основным смыслом существования становится получение все новых и новых благ, толкает людей на приобретение избыточного количества продуктов питания. Ну, а раз уж приобрели — надо съесть, жалко, добро же пропадает. Да и производители свое дело знают — предлагают нам большие порции, крупную упаковку.
Вероятно, вы и сами заметили — особенно те, кто еще застал более скудные времена, с меньшим изобилием в продуктовых магазинах: сегодня мы в повседневной жизни едим то, чем прежде лакомились исключительно по праздникам.
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С одной стороны — хорошо, жить мы стали лучше. А с другой стороны — ничего хорошего, ведь жирные, копченые, консервированные продукты могут нанести существенный вред, особенно, если лакомиться ими часто и помногу.
Сегодня мы, сами того не замечая, приучаем к большим порциям и своих детей. А завтра они, так же, как и мы, будут бороться с лишним весом. Более того, некоторые механизмы обмена, приводящие к ожирению, могут закрепиться и на генетическом уровне.
В современном информационном обществе человек, страдающий лишним весом, как правило, знает все о калорийности продуктов, о диетах и всевозможных правилах питания. И все же полных людей становится все больше и больше. Выходит, знания не спасают? Разумеется, ведь побороть привычку к перееданию очень непросто.
А если есть много, то даже самый диетический рацион не позволит снизить вес, что уж говорить о возможных погрешностях в диете. Такие погрешности-срывы — симптом неблагополучия. От укоренившейся привычки много есть вряд ли спасут знания о 100 самых лучших и эффективных диетах.
Вот, например, французы. Среди них полных людей до сих пор очень немного, а ведь там национальная кухня далека от диетических идеалов. В чем дело? Да просто у французов принято есть мало. Похоже, пора и нам учиться не только употреблять правильную пищу, но есть умеренно, не объедаясь. Не считая признаком бедности правило вставать из-за стола с ощущением легкости в желудке.
В налаживании правильного пищевого поведения существенную помощь может оказать современная медицина, ведь лишний вес и особенно ожирение — это серьезное заболевание. Меридиа — один из немногих сертифицированных и проверенных многолетним опытом препаратов, позволяющих вернуться к умеренным порциям, взять свой аппетит под контроль. Меридиа не делает жизнь безвкусной.
Представьте себе: вы продолжаете получать удовольствие от еды, вот только насыщаетесь меньшим количеством пищи. Фраза: "Этого вполне достаточно" станет обычной для вас, отодвинуть от себя тарелку вы сможете легко и без внутренней борьбы. А в результате — ваш вес плавно и без дополнительных стрессов придет в норму, вы станете жизнерадостней и активней. Да и здоровье укрепится — ведь человек должен и может получать удовольствие не только от еды.
Теперь, несмотря на толстых родственников, укоренившуюся привычку и еще тридцать три причины быть полным, вы уже не раб вкусной еды! Потому что теперь СУЩЕСТВУЕТ СРЕДСТВО ЕСТЬ МЕНЬШЕ!
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