Искусство управления кашлем

Кашель может быть полезным, так как очищает дыхательные пути, но может быть и вредным в случаях упорного течения болезни, когда он утомляет, нарушает сон, питание и приводит к различным осложнениям. Поэтому управление кашлем — важная врачебная задача. В одних случаях необходимо подавлять кашлевой рефлекс, в других — оптимизировать отхождение мокроты, используя различные методы физио- и медикаментозной терапии.
Здоровый человек не кашляет. Появление кашля всегда является проявлением того или иного заболевания. При этом в грудной клетке и дыхательных путях создается резко повышенное давление воздуха, струя которого, вместе с мокротой, удаляет частицы пыли, мелкие инородные тела, бактерии и вирусы. Таким образом, кашель не только признак неблагополучия в организме, но и союзник в борьбе с недугом.
Проблема требует обязательного врачебного контроля, так как кашель может быть проявлением как простого ОРВИ, так и целого ряда гораздо более тяжелых острых или хронических болезней. Важно выяснить, началось ли заболевание с кашля или же симптом присоединился позже, при развитии болезни.
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При появлении кашля необходимо определить его характер: сухой или влажный, приступообразный, спастический; развивающийся днем или преимущественно вечером, при засыпании, ночью; возникающий в ответ на внешние раздражители и т. д.
Правильная оценка этого симптома способствует своевременной диагностике и адекватной терапии заболеваний, его вызвавших. Однако установление причин кашля нередко вызывает трудности и требует проведения комплексного обследования.
Как ни странно, довольно часто кашель оказывается симптомом болезни не только дыхательной, но и сердечно-сосудистой системы, а также органов пищеварения.
На вопросы корреспондента "Правды.Ру" отвечает врач-терапевт высшей категории Центра семейной медицины "София", кандидат медицинских наук Илья Егоров.
Неважно, чем вы заболели. ОРВИ, бронхитом или воспалением легких. В любом случае, вам нужно пить больше жидкости. Среднее количество воды, необходимое в сутки для здорового человека, рассчитывается исходя из массы тела — 30 мл на каждый килограмм.
Получается, что женщине весом около 70 кг требуется 2 литра в день. Если она нездорова, следует добавить еще 500 мл. Под жидкостью я подразумеваю только воду или чай — напитки, которые не стимулируют выработку пищеварительных ферментов. Горячее питье с джемом — уже еда. Оно не идет во вред, но и особой пользы не приносит.
Малиновое варенье или мед — на самом деле хорошие потогонные средства, но их использование было уместно в те времена, когда человечество еще не знало жаропонижающих лекарств и антибиотиков. Теплое молоко и прочие целебные снадобья хороши для детей и беременных женщин, ведь им нежелательно увлекаться фармацевтической продукцией.
Одна группа лекарств, подавляющих кашель, производится на основе кодеина — в их названиях присутствует корень КОД — терпинКОД, КОДелак, сениКОД. Налегать на них не стоит. Принять такой препарат можно разово: вечером, если приступы не дают вам уснуть, или днем — перед важной встречей.
При заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся тяжелыми приступами кашля, также показаны занятия дыхательной гимнастикой. Об этом знают многие, но мало кто в курсе, что данный метод базируется на принципах йоги. Дело в том, что в советские времена индийское учение, несмотря на свою эффективность, было запрещено.
Его сторонники скрывали то, что они практикуют йогу. Поэтому, взяв лучшее и систематизировав свои знания, они якобы создали новую дыхательную гимнастику (по Бутейко и по Стрельниковой), которая стала крайне популярна в СССР.
При ОРЗ и ОРВИ отлично помогают ингаляции: положите в заварочный чайник 10 листиков лаврушки, залейте их крутым кипятком и дайте отвару настояться в течение нескольких минут. Снимите крышку и вдыхайте пары ртом (не через носик, чтобы не обжечься). Если под рукой найдется эвкалиптовое или мятное масло, добавьте в воду несколько капель.
Когда нет возможности делать ингаляцию, просто пососите ментоловый леденец, пожуйте мятную жвачку, а лучше выпейте чашечку чая, заваренного с этой травой. Першение в горле будет вас меньше одолевать.
Но если к сухому, резкому кашлю неожиданно присоединится боль в области грудной клетки, желательно показаться врачу. Причиной неприятных ощущений может быть как перенапряжение мышц, вызванное частыми кашлевыми движениями, так и плеврит. Это коварное заболевание иногда скрывается под маской обычной простуды. Диагноз подтвердит рентгеновский снимок, после чего врачом будет назначено более серьезное, специфическое лечение.
Источник фото: telegraf.com.ua
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