Правда о "живой воде"

Пользуясь достижениями современной медицины и применяя для лечения различные синтетические лекарственные препараты и витаминные комплексы, мы порой забываем о физиологических, естественных методах врачевания, известных нашим далеким предкам. К старым испытанным способам лечения можно с уверенностью отнести водолечение, или акватерапию. Знаете ли вы, что водные процедуры весьма эффективны, да и обходятся недорого.

Водолечение является физиологическим методом воздействия, оказывая при умелом использовании исключительно сильное оздоравливающее действие не только на пораженный орган, но и на организм в целом. Медики считают, что для людей, вынужденных вести малоподвижный образ жизни, гидротерапия необходима. Ведь по своему воздействию она может быть приравнена к физическим упражнениям, в результате которых тонизируется сердечная мышца, сосуды и мелкие капилляры, усиливается лимфоток, восстанавливается тонус мышц.

Еще пастор Кнейп, положивший начало водолечению в Германии в XIX веке, отмечал: "вода имеет 3 свойства — растворять, удалять (медленно смывать) и укреплять, и этого достаточно, чтобы утверждать, что вода, в частности, водолечение, излечивает все вообще излечимые болезни, ибо применение воды при лечении имеет целью удалить корень болезни".

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Весьма действенный вид водолечения, который может быть выполнен в домашних условиях — обертывания (виккели). Процедура активизирует кожное кровообращение и обмен веществ, усиливает выделительные функции, уравновешивают вегетативную нервную систему. Женщинам обертывания можно применять при лечении предменструального (ПМС) или климактерического синдрома, хронического воспаления придатков, дисфункциональных маточных кровотечений, мужчинам — при хронических колитах, запорах.

Обязательным условием холодных и согревающих обертываний является выраженное образование эндогенного тепла (самосогревание тела через 5-15 минут после начала процедуры). Для лечения женских болезней рекомендуются обертывание туловища и ног, а также живота и поясницы.

Холодное согревающее обертывание туловища и ног (нижний виккель по Кнейпу). Поперек кровати раскладывается шерстяное одеяло.

На него расстилается мокрая, хорошо отжатая простыня (лучше брать большую простыню и складывать ее вдвое). Простыню необходимо намочить в холодной воде (10 — 20 градусов) или настое (отваре) лекарственных растений, так же охлажденном, а затем хорошо отжать.

Полностью раздетый человек ложится на мокрую простыню, и ее сразу же плотно обертывают вокруг всего туловища так, чтобы на груди и животе один конец закрывал другой. Правую и левую ноги заворачивают отдельно; простыня должна доходить до подмышечных областей. Затем кто-то из помощников плотно укрывает вас разостланным под простыней шерстяным одеялом и сверху также тщательно покрывает ватным одеялом.

Лежать нужно в течение 1-2 ч. Процедуры следует делать вечером, ежедневно или через день в среднем 10 — 12 дней. После обертывания простыню надо прополоскать в теплой воде с мылом (стиральный порошок не использовать).

Холодное согревающее обертывание живота и поясницы (компресс Винтерница). Поверх кровати помещают сложенный пополам плед или короткое одеяло, чтобы оно охватывало живот спереди двойным слоем. На одеяло кладут смоченное в холодной воде (14-20 градусов) и затем хорошо отжатое полотенце. Человек ложится на спину и быстро, плотно обертывает живот полотенцем, затем одеялом. Сверху накладывается грелка. Длительность процедуры 1-1,5 ч.

Этот компресс улучшает кровообращение и способствует всасыванию экссудатов, уменьшает спазматические боли. Он используется при хронических воспалительных процессах в малом тазу, спаечной болезни. На курс назначается до 20 ежедневных обёртываний.

Горячее обертывание живота и поясницы. Процедура обладает выраженным болеутоляющим действием, усиливает кровообращение в области малого таза. Применяется при хронических аднекситах, спаечных процессах в малом тазу, запорах.

Сложенное в 4 раза шерстяное или байковое одеяло кладется поперек кровати, на него расстилается сложенное пополам сухое махровое полотенце, а поверх сухого — также сложенное пополам хорошо отжатое махровое полотенце, хорошо вымоченное (около 15 секунд) в горячей воде (65-70 градусов).

Человек ложится спиной на все три слоя и быстро и довольно плотно заворачивает на живот сначала концы мокрого полотенца, затем сухого и одеяла. Сверху нужно укрыться ватным одеялом. Длительность процедуры 20 мин, после следует один час отдохнуть в постели. Курс — 20 процедур.