Афродизиаки. Рассказывает сексопатолог

Сведения о таинственных веществах - афродизиаках, способных пробуждать пламя страсти, будоражили сознание не одного поколения. Как же разнообразить интимные отношения и превратить их в праздник? Существует ли то самое приворотное зелье, которое может усилить сексуальное влечение и обострить чувственность партнеров? На эти актуальные и по сей день вопросы «Правде. Ру» отвечает врач-сексопатолог Ольга Фрайлих.



Духи: может ли аромат изменить жизнь?

Не секрет, что когда дело доходит до продолжительных отношений или брака, все романтические порывы куда-то исчезают, а совместные усилия еще недавних пылких влюбленных тратятся на обустройство семейного очага и добывание хлеба насущного.

Эротические ощущения утрачивают былую остроту и насыщенность, превращаются в рутину и привычку. Застой в интимной жизни рождает неудовлетворенность из-за исчезающего волшебства близости. Причем, это удел не только тех семей, где царят конфликты и ссоры, но и многих совершенно благополучных пар, живущих в любви и согласии.

Кто не бывал в ситуациях, когда не хотелось заниматься любовью из-за того, что мы казались себе непривлекательными или уставшими от многочисленных проблем? Как вернуть подзабытую страсть первых романтических свиданий? Как привлечь внимание партнера и разжечь в нем огонь желаний? Многие мечтают применить в создавшейся ситуации некое волшебное средство-афродизиак, стимулирующее либидо, или сексуальное влечение.

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Загадочное слово «афродизиак» пришло к нам из древней Греции и означает «любовные наслаждения». В древних легендах говорится, что богиня любви и красоты Афродита – искусная соблазнительница, имела чудесный пояс, в котором были заключены любовь, желание и магия обольщения. Этот пояс источал волшебный аромат, подчиняя любовной власти не только людей, но и богов. Именно с его помощью Гере удалось соблазнить Зевса. К сожалению, нам остается лишь теряться в догадках, что же было зашито в пояс и являлось источником покоряющего аромата любви?

Возбуждающие страсть благовония испокон веков успешно применяются известными обольстительницами и ловеласами как средство любовной магии.

В наши дни ароматерапия – один из основных способов повышения либидо. Установлено, что вдыхаемые эфирные масла – афродизиаки, обладая гормоноподобной структурой, действуют через обонятельный тракт на определенные участки мозга (гипофиз) и стимулируют в организме образование эндорфинов. Именно они и вызывают эйфорию, эротические ассоциации и сексуальные желания.

Кроме того, аромамасла помогают привести в гармонию тело, ум и дух, чтобы создать ощущение благополучия, расслабленности, доверия и восприимчивости. Одни ароматы известны своими стимулирующими свойствами поднимать настроение, вызывать положительные эмоции, пробуждать желания и создавать эротические фантазии (пачули, сандаловое дерево, иланг-иланг), другие (роза) – расслабляющим и успокаивающим действием.

Существуют масла, удачно сочетающие и те и другие качества (герань, жасмин, нероли), что делает их великолепными средствами для достижения приятного состояния «расслабленного» возбуждения.

Что помогает разжечь страсть?

- Взаимный массаж (позволяет потоку энергии разгорячить тело).

- Ароматизация спальни (благовония нагреваются в керамическом сосуде-подсвечнике).

- Принятие ароматической ванны.

- Создание ароматического крема и духов (своего индивидуального и неповторимого запаха, который будет притягивать любимого человека).

- Растирание благоухающих ароматов на телах друг друга (вызовут приятное возбуждение обонятельных рецепторов, а наблюдение за блеском кожи и прикосновения к ней – воспламенит страсть).

- Добавление благовоний в аромакулон (например, по капле розмарина, сосны и муската создаст вокруг вас притягательную атмосферу).

- Применение отдушек с возбуждающим запахом. Например, можно при полоскании постельного белья добавлять их в воду. Или же с целью ароматизации вашего белья положите в шкаф подушечки-саше со смесью душистых веществ.

Только имейте в виду, что попадание неразбавленного ароматического масла на кожу может вызвать раздражение и чувство жжения. Поэтому эссенцию сначала необходимо разбавить нейтральным маслом основы. Например, миндальным, абрикосовым, маслом лесного ореха или арахисовым в пропорции 1:50.

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