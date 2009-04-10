Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Диета Психотерапия Флебология Профилактика
Автор Ирина Шлионская

Афродизиаки. Рассказывает сексопатолог

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сведения о таинственных веществах - афродизиаках, способных пробуждать пламя страсти, будоражили сознание не одного поколения. Как же разнообразить интимные отношения и превратить их в праздник? Существует ли то самое приворотное зелье, которое может усилить сексуальное влечение и обострить чувственность партнеров? На эти актуальные и по сей день вопросы «Правде. Ру» отвечает врач-сексопатолог Ольга Фрайлих.


Духи: может ли аромат изменить жизнь?

Не секрет, что когда дело доходит до продолжительных отношений или брака, все романтические порывы куда-то исчезают, а совместные усилия еще недавних пылких влюбленных тратятся на обустройство семейного очага и добывание хлеба насущного.

Эротические ощущения утрачивают былую остроту и насыщенность, превращаются в рутину и привычку. Застой в интимной жизни рождает неудовлетворенность из-за исчезающего волшебства близости. Причем, это удел не только тех семей, где царят конфликты и ссоры, но и многих совершенно благополучных пар, живущих в любви и согласии.

Кто не бывал в ситуациях, когда не хотелось заниматься любовью из-за того, что мы казались себе непривлекательными или уставшими от многочисленных проблем? Как вернуть подзабытую страсть первых романтических свиданий? Как привлечь внимание партнера и разжечь в нем огонь желаний? Многие мечтают применить в создавшейся ситуации некое волшебное средство-афродизиак, стимулирующее либидо, или сексуальное влечение.

Читайте по теме: Сексуальная совместимость и теорема Ферма

Загадочное слово «афродизиак» пришло к нам из древней Греции и означает «любовные наслаждения». В древних легендах говорится, что богиня любви и красоты Афродита – искусная соблазнительница, имела чудесный пояс, в котором были заключены любовь, желание и магия обольщения. Этот пояс источал волшебный аромат, подчиняя любовной власти не только людей, но и богов. Именно с его помощью Гере удалось соблазнить Зевса. К сожалению, нам остается лишь теряться в догадках, что же было зашито в пояс и являлось источником покоряющего аромата любви?

Возбуждающие страсть благовония испокон веков успешно применяются известными обольстительницами и ловеласами как средство любовной магии.

В наши дни ароматерапия – один из основных способов повышения либидо. Установлено, что вдыхаемые эфирные масла – афродизиаки, обладая гормоноподобной структурой, действуют через обонятельный тракт на определенные участки мозга (гипофиз) и стимулируют в организме образование эндорфинов. Именно они и вызывают эйфорию, эротические ассоциации и сексуальные желания.

Кроме того, аромамасла помогают привести в гармонию тело, ум и дух, чтобы создать ощущение благополучия, расслабленности, доверия и восприимчивости. Одни ароматы известны своими стимулирующими свойствами поднимать настроение, вызывать положительные эмоции, пробуждать желания и создавать эротические фантазии (пачули, сандаловое дерево, иланг-иланг), другие (роза) – расслабляющим и успокаивающим действием.

Существуют масла, удачно сочетающие и те и другие качества (герань, жасмин, нероли), что делает их великолепными средствами для достижения приятного состояния «расслабленного» возбуждения.

Что помогает разжечь страсть?

Ароматы возвращают страсть. Ароматы возвращают страсть

- Взаимный массаж (позволяет потоку энергии разгорячить тело).

- Ароматизация спальни (благовония нагреваются в керамическом сосуде-подсвечнике).

- Принятие ароматической ванны.

- Создание ароматического крема и духов (своего индивидуального и неповторимого запаха, который будет притягивать любимого человека).

- Растирание благоухающих ароматов на телах друг друга (вызовут приятное возбуждение обонятельных рецепторов, а наблюдение за блеском кожи и прикосновения к ней – воспламенит страсть).

- Добавление благовоний в аромакулон (например, по капле розмарина, сосны и муската создаст вокруг вас притягательную атмосферу).

- Применение отдушек с возбуждающим запахом. Например, можно при полоскании постельного белья добавлять их в воду. Или же с целью ароматизации вашего белья положите в шкаф подушечки-саше со смесью душистых веществ.

Только имейте в виду, что попадание неразбавленного ароматического масла на кожу может вызвать раздражение и чувство жжения. Поэтому эссенцию сначала необходимо разбавить нейтральным маслом основы. Например, миндальным, абрикосовым, маслом лесного ореха или арахисовым в пропорции 1:50.

Все статьи раздела "Здоровье"

Темы аромат афродизиак
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Афродизиаки. Рассказывает сексопатолог
Недвижимость
Их можно только поздравить: звезды шоу-бизнеса, которые купили квартиру в Москве
Недвижимость
Красиво жить не запретишь: сколько стоят квартиры знаменитостей
Новости Все >
"Салават Юлаев" спас серию с "Авангардом" благодаря голу Кемппайнена в овертайме
Дубль Сигурдссона принес ЦСКА победу над "Спартаком" в чемпионате России
20 штатов подали в суд на президента США из-за строительства стены на границе с Мексикой
Пенальти на последней минуте принес "Краснодару" победу над "Крыльями". Видео
Шарапова снялась в фильме, но не рассказала в каком
Парламент Словакии принял ошибочный законопроект, который запрещает исполнять гимн других стран
Отношения, семья и здоровье - темы, которые больше всего волнуют россиян
Пострадавшая пассажирка "Яндекс.Такси" отсудила у компании компенсацию в размере 300 тысяч рублей
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Песков оценил предложение Володина об участии ГД в формировании правительства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций

Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?

В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Опасно не плоскостопие, а последствия
Здоровье и профилактика
Опасно не плоскостопие, а последствия
Здоровье и профилактика
Сердечный приступ: помоги себе сам
Военные новости
В НАТО обнаружились разногласия по "сдерживанию" России
Другие
Как в России вернуть власть народа

Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.

Как в России вернуть власть народа
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Новости Сургута
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Экономика
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Православие
Александр Невский - православный рыцарь

Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.

Александр Невский - православный рыцарь
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Новости Сургута
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Общество
Норкин покинул студию передачи "Место встречи" в прямом эфире из-за плохого самочувствия
Новости Украины
Украина проиграла спор с РФ в ВТО по делу о транзите украинских товаров
Игорь Буккер Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен Игорь Буккер Александр Артамонов Свободный Алжир хочет поддержки России Александр Артамонов Рустем Сафронов Fox News отдал Мексике три страны Рустем Сафронов
Комментарии
Дубль Сигурдссона принес ЦСКА победу над "Спартаком" в чемпионате России
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
20 штатов подали в суд на президента США из-за строительства стены на границе с Мексикой
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать из страны
Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Песков оценил предложение Володина об участии ГД в формировании правительства
Пассажиры автобуса напали на кондуктора за требование не лузгать семечки
Как живут венесуэльцы на самом деле
Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400
Вице-губернатор Петербурга предложила "тотальное обследование" пар, вступающих в брак
Маркировка товаров поможет развить здоровую конкуренцию в бизнесе - эксперт
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать из страны
Депутаты Удмуртии предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Пассажиры автобуса напали на кондуктора за требование не лузгать семечки
Как в России вернуть власть народа
История и современность Все >
Крикс: почему из-за него восстание рабов было подавлено
Крикс: почему из-за него восстание рабов было подавлено
"Крысиные тропы": как нацисты бежали от возмездия (продолжение)
"Крысиные тропы": как нацисты бежали от возмездия (продолжение)
Китайский инновационный радар, который сможет следить за всеми водами возле Поднебесной
Китайский инновационный радар, который сможет следить за всеми водами возле Поднебесной
Американские спутники-шпионы "проверяли" российские космические аппараты
Американские спутники-шпионы "проверяли" российские космические аппараты
Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400
Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400
Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение
Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение
Из-за чего развалился Союз трех императоров
Из-за чего развалился Союз трех императоров
Спор за Аляску: почему в Испании утверждают, что остановили русских
Спор за Аляску: почему в Испании утверждают, что остановили русских
Россиян предупреждают о возможном обвале рубля
Россиян предупреждают о возможном обвале рубля
Кого хотят нанимать и увольнять работодатели
Кого хотят нанимать и увольнять работодатели
Домашнее Все >
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Безопасна ли вакцина против вируса папилломы человека?
Безопасна ли вакцина против вируса папилломы человека?
Полезны ли популярные вторичные молочные продукты?
Полезны ли популярные вторичные молочные продукты?
Три знака Зодиака имеют природную склонность к актерским способностям
Три знака Зодиака имеют природную склонность к актерским способностям
Четыре типа мужчин, с которыми нельзя ложиться в постель
Четыре типа мужчин, с которыми нельзя ложиться в постель
Гринева о спектакле "Трамвай Желания"﻿
Гринева о спектакле "Трамвай Желания"﻿
Три типа мужчин, с которыми нельзя заниматься сексом
Три типа мужчин, с которыми нельзя заниматься сексом
Россияне старше 55 активные пользователи интернета
Россияне старше 55 активные пользователи интернета
Андрогины победили качков
Андрогины победили качков
Жиры - опасные и жизненно важные: учимся распознавать
Жиры - опасные и жизненно важные: учимся распознавать
Хождение во сне: опасность или норма?
Хождение во сне: опасность или норма?
Мужское Все >
Весенний карась и фидер
Весенний карась и фидер
Идем на рыбалку в марте-апреле
Идем на рыбалку в марте-апреле
Семь советов по обустройству кухни для здорового питания
Семь советов по обустройству кухни для здорового питания
Как превратить балкон в цветущую клумбу
Как превратить балкон в цветущую клумбу
Восемь простых правил, которые сделают стирку эффективнее
Восемь простых правил, которые сделают стирку эффективнее
Планировка квартиры-студии: пять лайфхаков
Планировка квартиры-студии: пять лайфхаков
Как часто нужно стирать разные типы вещей
Как часто нужно стирать разные типы вещей
Почему мужчины быстрее теряют вес
Новости спорта
Почему мужчины быстрее теряют вес
Тренировки для долгой жизни
Новости спорта
Тренировки для долгой жизни
Спортивные состязания будущего
Новости спорта
Спортивные состязания будущего
Как набрать вес: пять простых способов
Новости спорта
Как набрать вес: пять простых способов
Подходящие виды спорта для пожилых людей
Новости спорта
Подходящие виды спорта для пожилых людей
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле

Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.

Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Новости Белоруссии
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Выборы на Украине: и это все о них
Новости Украины
Выборы на Украине: и это все о них
Отправили скунса в Россию духи продавать
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ