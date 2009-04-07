Будущая мама, прислушайся к себе!

Если молодую женщину стали беспокоить озноб, боли в низу живота, и в связи с этим сексуальная жизнь пошла под откос, откладывать визит к врачу-гинекологу не стоит. А вдруг это аднексит — воспаление придатков матки? Коварство заболевания в том, что в одном из пяти случаев оно заканчивается бесплодием. Причины — дисфункция яичников и спаечный процесс в области маточных труб, нарушающий их проходимость.

Придатками матки считаются маточные трубы и яичники. Их воспаление в медицине называется аднексит (лат.) или сальпингоовофорит (греч.). То есть это разные имена одной и той же болезни. Ее возникновению способствуют:

- оперативный аборт , являющийся своеобразным чемпионом по количеству вызываемых воспалительных осложнений в придатках матки;

- частая смена половых партнеров, высокая опасность проникновения "букета" инфекций;

- переохлаждение, один из стрессовых факторов для организма. Это часто ведет к снижению иммунитета и является пусковым механизмом для воспаления придатков;

— наличие ВМС (спирали) , что может привести к состоянию хронического воспаления в матке и придатках, вызывая образование спаек внутри матки и труб. Имейте в виду, что никакая медная, серебряная, или даже платиновая проволочка не спасет от инфекции;

— еще один, как ни странно, провоцирующий фактор — операция удаления аппендикса и последующие слипчивое воспаление и образование спаек, вовлекающее и правые придатки.

В качестве возбудителей сальпингоовофорита выступают не отдельные микробы, а целые сообщества микроорганизмов. Среди них первое место принадлежит заболеваниям, передаваемым половым путем (ЗППП), которые стали сейчас одной из основных проблем в акушерстве и гинекологии.

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Признаки заболевания бывают выражены более или менее явственно в зависимости от вида микроорганизмов, их агрессивности и характера воспалительной реакции. Это озноб, боли в низу живота, нарушение мочеиспускания, ухудшение общего состояния, боли при половом контакте.

На вопросы корреспондента Правды. Ру ответила Ольга Сикирина, врач гинеколог-эндокринолог Медицинского центра "Здоровье основа всего".

При неполном или недостаточно эффективном лечении сальпингоовофорит может стать острым или хроническим, продолжающимся месяцы или годы. Хроническое воспаление придатков характеризуется образованием все большего спаечно-слипчивого процесса в малом тазе. В этот период могут проявить себя и нарушения функции яичников, она обычно снижается, отсутствует созревание яйцеклетки и развивается бесплодие. Может произойти нарушение половой жизни из-за болезненности придатков, понижение полового влечения (либидо).

Чтобы избежать грозных осложнений, перехода процесса в хроническую форму, необходимо при первых сигналах неблагополучия обратиться к врачу-гинекологу. Специалист возьмет мазок на микрофлору и определит чувствительность обнаруженных микробов к антибиотикам. Для подтверждения диагноза необходимо будет сделать УЗИ органов малого таза.

Даже самый острый воспалительный процесс в придатках может закончитьсяполным выздоровлением при своевременном и комплексном лечении. Одних антибиотиков здесь явно недостаточно. Требуется и эффективноепротивогрибковое лечение, восстановление микрофлоры кишечника и влагалища после применения антибиотиков. Также необходимо стимулировать иммунитет, используя такие препараты, как неовир, деринат, галавит.

Сочетание лекарственного лечения и физиотерапевтических методик дает наилучший эффект. Особенно от квантовой (магнито-свето-лазерной) терапии. Этот вид лечения обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и рассасывающим действием. При хроническом процессе важно применять витамины, продолжать физиотерапию (грязелечение), противовоспалительные и обезболивающие средства.

Еще врачи считают важным применение микродозированных комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Это даст яичникам отдых от шока вследствие воспаления, будет идеально регулировать цикл, сохранит запас яйцеклеток для будущих беременностей. При нарушении проходимости маточных труб прием КОК не допустит грозного осложнения — наступления внематочной беременности. Нежелательно отказываться от этих препаратов до полной уверенности в хорошей проходимости труб. Выяснить это поможет эхоГСГ (разновидность УЗИ).

Адекватная контрацепция, отсутствие абортов, предохранение от инфицирования ЗППП, своевременное выявление инфекций и их лечение — хорошая профилактика воспалений придатков матки.