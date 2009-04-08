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Автор Ирина Шлионская

Что делать, если ребенок боится врачей...

Здоровье » Здоровье и профилактика

Поход на медицинский осмотр и процедуры порой превращается для мам с детьми в сущий ад. Если ребенку однажды сделали больно в процедурном кабинете, он может разреветься на всю поликлинику или даже наотрез отказаться от общения с медработниками. Более того: стресс может оказаться так силен, что впоследствии при виде человека в белом халате малыш будет впадать в самую настоящую истерику. Как этого не допустить?

Если ребенок боится врачей.... Если ребенок боится врачей...

1. Подробно объясните ребенку, что именно его ожидает в кабинете врача. Чаще всего для него страшна не реальная боль, а неизвестность. Не обманывайте ребенка. Многие мамы лгут малышу, что «будет совсем не больно», «как комарик укусит» - лишь бы он не боялся. Если действительность окажется куда более неприятной, ребенок будет считать вас предательницей. Он перестанет вам верить и в следующий раз может устроить «забастовку».

2. Расскажите, зачем нужна та или иная процедура. Например: прививку нужно сделать, чтобы ты потом не заболел; анализ крови необходим, чтобы понять, чем ты болен и как это лечить; а зубной врач сделает так, что зуб перестанет тебя мучить… Нередко дети не понимают, что именно с ними делают, и относятся к лечению, как к какой-то пытке. Стоит малышу заранее все объяснить, и он станет спокойнее, терпеливее относиться к медицинским манипуляциям, которым его подвергают.

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3. Подбадривайте малыша. Расскажите ему о том, как сами болели в детстве, о других знакомых мальчиках и девочках, которым приходилось терпеть боль и неприятные ощущения. Подначки типа: «Вот видишь, Саша или Маша не боятся уколов, а ты такой трусишка!» могут сотворить чудо, и ребенок стойко выдержит процедуру.

4. Не нервничайте при ребенке. Многие мамы не в состоянии скрывать свои эмоции, особенно, если ребенку очень плохо. Возьмите себя в руки! Пусть вы даже очень озабочены здоровьем малыша или тем, как он перенесет ту или иную процедуру, не показывайте ему этого, оставьте эмоции на потом.

 

Будьте при ребенке абсолютно спокойны, иначе ваша тревога передастся ему, начнет еще больше волноваться и капризничать.

5. Если вам предстоит посетить какого-нибудь врача несколько раз, хорошо бы заранее познакомить с ним ребенка. Иногда дети капризничают только потому, что имеют дело с незнакомым человеком и не знают, чего от него ожидать. Пусть Валентина Ивановна превратится для него в «тетю Валю». Начав доверять медику, ваш малыш охотнее позволит ему сделать укол или иную процедуру.

6. Если малыша кладут в больницу, это серьезное испытание не только для него, но и для вас. Дети, особенно маленькие, пугаются незнакомой обстановки, у них могут возникнуть проблемы как с другими юными пациентами, так и с медперсоналом. Да и уход в большинстве больниц не ахти. Поэтому лучше всего добиться, чтобы вам разрешили лежать в больнице вместе с ребенком. Если он дошкольного возраста, проблем возникнуть не должно. В таком случае вы сможете лично следить за его питанием, гигиеной, туалетом, а также за добросовестным исполнением персоналом медицинских процедур.

Если ребенок боится врачей.... Если ребенок боится врачей...

Перед тем как малыша положат в больницу, обязательно проведите с ним подготовительную беседу. Объясните, почему требуется какое-то время пожить не дома, где его не смогут вылечить и он будет плохо себя чувствовать… Если вы не сможете лечь с ним в больницу, удостоверьтесь, что ребенок способен сам ухаживать за собой – самостоятельно есть, ходить в туалет, одеваться и раздеваться. Не рассчитывайте на то, что за этим будут следить медсестры или санитарки, если, конечно, это обыкновенное, а не элитное лечебное учреждение.

7. Пообещайте ребенку награду за достойно перенесенные процедуры или лежание в больнице. «Приз» должен соответствовать заслугам. Так, если малыш всего лишь позволил сделать ему небольшой укольчик, вознаградите его каким-нибудь лакомством или недорогой игрушкой. За серию болезненных процедур можете пообещать и затем купить что-то, о чем ребенок давно мечтает, – к примеру, куклу Барби или электронный автомобильчик. Лежание в больнице может быть вознаграждено крупной покупкой – скажем, велосипеда, который ранее планировался на день рождения, или увеселительной поездкой. Впрочем, смотрите сами, все зависит от величины вашего бюджета.

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