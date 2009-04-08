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Автор Ирина Шлионская

Межпозвонковая грыжа: оперировать или лечить?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Межпозвонковая грыжа – одно из самых серьезных осложнений остеохондроза. От последствий этого заболевания страдают не только наша спина и конечности, но и нервная, сосудистая, кровеносная системы, и даже внутренние органы… До недавних пор считалось, что есть только один способ избавиться от межпозвонковой грыжи – оперативный. Но всегда ли он эффективен? Является ли хирургическое вмешательство лучшим выходом из положения?


Нейрохирурги РКБ научились протезировать часть межпозвоночного диска, чтобы избавить пациентов от грыжи / Новости от 07.03.2019 09:42

«Позвоночник – это основа основ нашего организма, - рассказывает врач-невропатолог Евгений Богомолов. - От этого стержня отходят многочисленные нервные сплетения, соединяющие спинной мозг со всеми внутренними органами. Сама по себе межпозвонковая грыжа может и не вызывать дискомфорта, но при сдавливании грыжей нервного корешка возникает боль. Дальше – больше: защемленный нерв провоцирует воспалительный процесс, нарушение кровообращения и, наконец, серьезные неврологические нарушения.

По вине больного позвоночника неизбежно страдают внутренние органы. Неполадкам в шейном отделе сопутствуют головные боли, головокружения, шум в ушах, а порой нарушение зрения и функции щитовидной железы. При поражении грудного отдела наблюдаются затруднения дыхания, проблемы с бронхами и стенокардия. Если боли появляются в поясничном отделе, то могут возникнуть проблемы с ногами, нарушения работы органов пищеварения, почек, мочеполовой системы и снижение потенции».

По каким симптомам можно определить, что у вас межпозвонковая грыжа? Это мигрени, скачки давления, онемение пальцев рук, боли в плече, руке, ноге (обычно от задней поверхности бедра до стопы), онемение в паховой области, постоянная боль в пояснице, иногда в сочетании с искривлением позвоночника (сколиозом).

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Грыжи грудного отдела позвоночника встречаются реже, чем поясничные. Как правило, ими страдают люди, которые вынуждены по характеру своей работы много времени проводить в согнутом положении: врачи-хирурги, рабочие-сварщики, портнихи… На наличие грыжи могут указывать постоянные болевые ощущения в грудном отделе.

Однако окончательный диагноз вам могут поставить только при обследовании. Для диагностирования межпозвонковой грыжи применяется магнитно-резонансная томография (МРТ).

Позвоночник: оперировать или лечить?. Позвоночник: оперировать или лечить?

Она выявит место расположения грыжи и особенности заболевания.

Болезнь определена, теперь перед вами встает сложный вопрос – какой вид лечения предпочесть?

1. Операция. Многие считают, что позвоночные грыжи необходимо оперировать. На самом деле хирургическое вмешательство рекомендуется далеко не всегда. Показанием к операции является сдавливание спинного мозга и его придатков. Для него характерны такие симптомы, как нарушение мочеиспускания и дефекации, онемение стоп, мышечная атрофия рук или ног, снижение чувствительности в промежности.

После операции необходим длительный период реабилитации, иначе велика вероятность рецидива. Кроме того, существует риск осложнений, способных привести к инвалидности. Это гнойные свищи, нарушение функций тазовых органов, прогрессирующая атрофия конечностей и т.д. Поэтому, прежде чем ложиться на операционный стол, необходимо хорошенько подумать.

2. Медикаментозное лечение. Оно не слишком эффективно, поскольку направлено только на устранение побочных последствий грыжи. Например, воспалительного отека, тогда как при этом заболевании происходит механическое сдавливание нервов и сосудов, которое лекарства устранить не в состоянии. Зато возможны осложнения от действия лекарств. Показания к применению медикаментов при лечении межпозвонковой грыжи крайне ограничены.

3. Мануальная терапия (хиропрактика, костоправство, остеопатия). Пожалуй, это наиболее действенные способы лечения позвоночника. Суть метода заключается в том, что специалист вправляет проблемные суставы и позвонки, ставит их на место. Но воздействие на позвоночник при этом может быть достаточно жестким или болезненным.

Некоторое время назад предлагалось лечить межпозвонковую грыжу при помощи физических нагрузок. Но профессиональные медики не советуют этого делать, т.к. рассчитать лечебную норму нагрузки на поврежденный межпозвоночный диск практически невозможно, зато высока вероятность прогрессирования болезни.

Еще более опасно заблуждение о том, что для излечения межпозвонковой грыжи следует носить корсет. Между тем, это может привести к блокаде позвоночного сегмента и развитию множественных грыж, а также к атрофии мышц поясничного отдела.

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Темы спина грыжа позвоночник остеохондроз
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Межпозвонковая грыжа: оперировать или лечить?
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