Опасно не плоскостопие, а последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!



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Нормальная стопа ровная, но с небольшой впадинкой посередине. Когда мы делаем шаг, она смягчает ударную волну подобно амортизатору. При плоскостопии удар приходится на коленные и тазобедренные суставы. Дело даже может дойти до артроза. От деформированных стоп страдает и позвоночник. Постепенно возникает сколиоз, остеохондроз и другие проблемы со спиной.

Ортопеды предупреждают: если отец или мать страдают плоскостопием, есть вероятность, что та же "история" будет и у ребенка. К счастью, генетическое плоскостопие встречается редко, примерно в 11 процентах.

Если в детстве вы мало кушали, не прыгали и не бегали, возможно, у вас статическое плоскостопие. Возникает оно, как правило, в раннем детстве, когда мышцы-супинаторы, поддерживающие свод стопы, довольно слабые. Если они не выполняют своей работы, свод стопы опускается, а кости – смещаются. Стопа удлиняется и немного расширяется в средней части, а пятка отклоняется наружу. Вы не одиноки – этот недуг знаком 60 процентам населения.

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Гораздо реже встречается травматическое плоскостопие. Как правило, это следствие переломов костей переднего свода стопы, а также травм голеностопа. Иногда плоскостопие возникает, так сказать, на профессиональной основе, и чаще всего им страдают работники сферы обслуживания - парикмахеры, курьеры, продавцы, проводящие весь день на ногах.

У спортсменов-конькобежцев и тяжелоатлетов плоскостопие вообще является профессиональной болезнью. Стопа испытывает постоянные нагрузки и постепенно становится плоской.

Красота высоких каблучков тоже требует жертв. Основная нагрузка при ходьбе приходится на передний отдел свода стопы и на пальцы ног, что приводит к устойчивой деформации.

Возможность заполучить плоскостопие - еще один аргумент против лишнего веса. Он дает избыточную нагрузку на ноги, поэтому у полных людей свод стопы может опускаться. Так что следите за фигурой!

Прежде чем бить тревогу, пройдите обследование. Специалист сделает отпечаток вашей стопы, чтобы выяснить распределение давления. Современная медицина с помощью компьютерных технологий дает возможность рассчитать степень плоскостопия, нагрузку на передний и задний отделы стопы, позвоночник, а также предложить варианты коррекции.

Существуют и более эффективные методы - это 3 D-сканирование и рентгенография. Последний метод хорош тем, что позволяет четко определить степень плоскостопия вплоть до градусов.

Очень простой тест на плоскостопие можно пройти в домашних условиях. Смажьте подошву жирным кремом и встаньте на лист бумаги. У вас получится отпечаток стопы, по которому можно судить о ее состоянии. Если по внутреннему краю отпечатка не получилось - там должна быть выемка, занимающая больше половины стопы, - или эта выемка недостаточно широкая, то у вас, увы, плоскостопие.

Как помочь стопам?

- Снять боли в ногах помогут контрастные ванночки. Поочередно обливайте стопы то холодной, то горячей водой. Закончить следует ледяным душем. Чтобы сохранить ощущение легкости, воспользуйтесь ментоловым гелем.

- Поможет массажер с шипами и иголками. Он отлично тонизирует мышцы стопы и голени, так что регулярно устраивайте своим стопам домашнее иглоукалывание. Натуральные массажеры – жесткая трава, камни, песок и мелкая галька. Безусловно, ходить по ровному полу гораздо приятнее, но именно природный рельеф обеспечивает стопам необходимую нагрузку. Он активизирует биоактивные точки на стопе, а ее свод постепенно приобретет правильную конфигурацию.

- Полностью отказываться от каблуков совсем необязательно, но их высота не должна превышать 5 см. Поищите специальные вкладыши, которые вставляются в обувь. Они помогут распределить нагрузку на стопы. А вот мягким шлепанцам или босоножкам с открытыми пятками скажите твердое «нет». Правильная обувь – это плотная подошва, удобный задник и каблук, не перегружающий пальцы ног, а также наличие профилактического супинатора. Стоит такая обувь недешево, но стопы скажут вам спасибо.

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