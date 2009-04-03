Опасно не плоскостопие, а последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Нормальная стопа ровная, но с небольшой впадинкой посередине. Когда мы делаем шаг, она смягчает ударную волну подобно амортизатору. При плоскостопии удар приходится на коленные и тазобедренные суставы. Дело даже может дойти до артроза. От деформированных стоп страдает и позвоночник. Постепенно возникает сколиоз, остеохондроз и другие проблемы со спиной.
Ортопеды предупреждают: если отец или мать страдают плоскостопием, есть вероятность, что та же "история" будет и у ребенка. К счастью, генетическое плоскостопие встречается редко, примерно в 11 процентах.
Если в детстве вы мало кушали, не прыгали и не бегали, возможно, у вас статическое плоскостопие. Возникает оно, как правило, в раннем детстве, когда мышцы-супинаторы, поддерживающие свод стопы, довольно слабые. Если они не выполняют своей работы, свод стопы опускается, а кости – смещаются. Стопа удлиняется и немного расширяется в средней части, а пятка отклоняется наружу. Вы не одиноки – этот недуг знаком 60 процентам населения.
Читайте по теме: Куда ведут высокие каблуки?
Гораздо реже встречается травматическое плоскостопие. Как правило, это следствие переломов костей переднего свода стопы, а также травм голеностопа. Иногда плоскостопие возникает, так сказать, на профессиональной основе, и чаще всего им страдают работники сферы обслуживания - парикмахеры, курьеры, продавцы, проводящие весь день на ногах.
У спортсменов-конькобежцев и тяжелоатлетов плоскостопие вообще является профессиональной болезнью. Стопа испытывает постоянные нагрузки и постепенно становится плоской.
Красота высоких каблучков тоже требует жертв. Основная нагрузка при ходьбе приходится на передний отдел свода стопы и на пальцы ног, что приводит к устойчивой деформации.
Возможность заполучить плоскостопие - еще один аргумент против лишнего веса. Он дает избыточную нагрузку на ноги, поэтому у полных людей свод стопы может опускаться. Так что следите за фигурой!
Прежде чем бить тревогу, пройдите обследование. Специалист сделает отпечаток вашей стопы, чтобы выяснить распределение давления. Современная медицина с помощью компьютерных технологий дает возможность рассчитать степень плоскостопия, нагрузку на передний и задний отделы стопы, позвоночник, а также предложить варианты коррекции.
Существуют и более эффективные методы - это 3 D-сканирование и рентгенография. Последний метод хорош тем, что позволяет четко определить степень плоскостопия вплоть до градусов.
Очень простой тест на плоскостопие можно пройти в домашних условиях. Смажьте подошву жирным кремом и встаньте на лист бумаги. У вас получится отпечаток стопы, по которому можно судить о ее состоянии. Если по внутреннему краю отпечатка не получилось - там должна быть выемка, занимающая больше половины стопы, - или эта выемка недостаточно широкая, то у вас, увы, плоскостопие.
Как помочь стопам?
- Снять боли в ногах помогут контрастные ванночки. Поочередно обливайте стопы то холодной, то горячей водой. Закончить следует ледяным душем. Чтобы сохранить ощущение легкости, воспользуйтесь ментоловым гелем.
- Поможет массажер с шипами и иголками. Он отлично тонизирует мышцы стопы и голени, так что регулярно устраивайте своим стопам домашнее иглоукалывание. Натуральные массажеры – жесткая трава, камни, песок и мелкая галька. Безусловно, ходить по ровному полу гораздо приятнее, но именно природный рельеф обеспечивает стопам необходимую нагрузку. Он активизирует биоактивные точки на стопе, а ее свод постепенно приобретет правильную конфигурацию.
- Полностью отказываться от каблуков совсем необязательно, но их высота не должна превышать 5 см. Поищите специальные вкладыши, которые вставляются в обувь. Они помогут распределить нагрузку на стопы. А вот мягким шлепанцам или босоножкам с открытыми пятками скажите твердое «нет». Правильная обувь – это плотная подошва, удобный задник и каблук, не перегружающий пальцы ног, а также наличие профилактического супинатора. Стоит такая обувь недешево, но стопы скажут вам спасибо.
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.