СССР - родина трансплантологии

Многие годы техническое несовершенство хирургических методов и анестезиологического обеспечения не позволяли медикам осуществлять замену в организме пораженных патологическим процессом органов и систем. И вот 3 апреля 1932 года советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Эту дату принято считать началом современной трансплантологии — медицинской науки о пересадке органов.

Попытки пересадки отдельных наружных частей тела — пальцев, носа и даже конечностей — предпринимали еще древние врачеватели, но все эти попытки заканчивались неудачно, во многом из-за незнания на микроскопическом уровне основ приживления отрезанного органа.

Начало современной эпохи в истории пересадки органов и тканей было положено благодаря открытию в 1900 году австрийским микробиологом и иммунологом Карлом Ландштейнером групп крови, а позднее вместе с Винером — резус-фактора (Rh). Используя их достижения, хирурги Каррель и Гутри в начале ХХ века успешно пересадили сердце и почки животным, правда, трансплантированные органы через некоторое время все же перестали функционировать.

Проанализировав свои неудачи, Каррель пришел к выводу, что нельзя рассматривать возникшие расстройства как вызванные хирургическими факторами: их нужно расценивать как вызванные хозяином, то есть биологическими особенностями организма.

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Позднее Каррель во время независимого научного исследования по применению сосудистых швов провел на животных серию блестящих операций по пересадке почек и доказал возможность сшивания сосудов и полного восстановления кровообращения в пришитом органе. За эту работу врач был удостоен Нобелевской премии, а его достижения стали известны всем хирургам в мире.

Вскоре Эммерих Ульман провел в Вене первую экспериментальную пересадку органа — почки собаки. Операция прошла успешно, но через три недели произошло отторжение органа по неизвестным тогда причинам, однако было сделано главное — техническую проблему пересадки почки решили.

Настал черед отечественных ученых.

В 1932 году советский хирург Юрий Вороной успешно пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего мужчины. Документальное подтверждение случая пересадки этой трупной почки Вороной опубликовал в 1934 году в итальянском журнале "Minervа Chirurgica", где было отмечено, что почка включилась в кровоток и начала функционировать, однако больная женщина прожила лишь двое суток. Спустя некоторое время Вороной провел пять таких операций, но все они закончились с тем же печальным результатом.

Именно отсутствие знаний иммунологии затормозило развитие трансплантологии почти на 30 лет. Однако операции Вороного доказали принципиальную возможность пересадки трупного органа живому человеку и опровергли теорию о так называемом "трупном яде" — выделяемом клетками только что умершего организма.

Очередным прорывом в трансплантологии явилось исследование британского биолога Питера Медавара, который в 1951 году выдвинул предположение, что для успешной пересадки органов необходимо подавить иммунную систему при помощи лекарств — иммунодепрессантов.

На основе разработанных методик временного подавления иммунитета в 1963 году американский хирург Томас Старцл осуществил первую в мире клиническую пересадку печени, а в том же году его коллега Джеймс Харди пересадил легкие человеку, больному раком.

Успешных операций становилось все больше. В 1966 году хирург Ричард Лиллихаи провел операцию по пересадке поджелудочной железы, а один из самых главных органов человеческого тела, сердце, впервые было пересажено уже в 1967 году хирургом из ЮАР Кристианом Барнардом.

Методики трансплантаций постоянно совершенствовались: первый пациент с замененным сердцем прожил лишь 18 дней после операции, в то время как второй — уже 19 месяцев.

Сегодня трансплантология — одна из самых бурно развивающихся отраслей медицины. Методы хирургического вмешательства весьма аккуратны и точны; на сегодняшний день в мире выполнено более полумиллиона пересадок почки; только в нашей стране работает более 20 центров, в которых производят такие операции.

Приживаемость трансплантированной почки ныне составляет от 95 до 100 процентов, причем сейчас пересадка почки не считается опасным оперативным вмешательством и применяется при необходимости даже в раннем детском возрасте.

Источник фото: medbooking.com