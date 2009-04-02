Как пережить весеннюю аллергию

Казалось бы, вот и наступило долгожданное пробуждение природы. Но приход весны вполне обоснованно настораживает людей, предрасположенных к аллергии. К сожалению, в связи с глобальным потеплением, когда растения начинаю цвести раньше, и этот процесс длится дольше, число аллергиков стремительно увеличивается. По статистике, за последнее десятилетие количество пациентов, болезненно реагирующих на пыльцу растений, удвоилось.



Как спастись от аллергии?

С тревогой ожидают появления первой зелени те, кто страдает сенной лихорадкой – поллинозом (от латинского pollen – «пыльца»). С приходом весны зацветают покрытосеменные деревья, злостные враги для страдающих поллинозом, – верба и ольха, потом - орешник, береза, тополь.

Последний опасен не самим пухом, как многие считают, а тем, что этот пух – отличная ловушка для пыльцы других, более аллергенных растений. Цветут они с апреля до второй декады мая.

Английские ученые обнаружили: из-за глобального потепления климата на планете сенная лихорадка теперь начинается раньше, а заканчивается позже. С этим явлением также связано и увеличение количества больных поллинозом. 40 лет назад пыльца растений вызывала аллергию у 10 процентов британцев, теперь же от нее страдает каждый 4-ый житель Соединенного Королевства.

В России до сих пор не могут сосчитать количество аллергиков: по самым оптимистичным данным их у нас около 10 процентов. Согласно более пессимистичной статистике - 30 процентов.

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Пыльца, разносимая ветром на дальние расстояния, приводит к вспышкам поллиноза. Аллергики начинают реагировать на нее, когда концентрация превышает безопасный предел – 10-20 пыльцевых зерен в 1 м3 воздуха. Их размер тоже имеет значение: чем мельче пыльца, тем легче она попадает в верхние дыхательные пути.

У несчастных страдальцев появляются обильные водянистые выделения из носа, приступы многократного чихания, зуд в носу, слезотечение, покраснение белков глаз, кашель, а в тяжелых случаях даже возможны приступы бронхиальной астмы или отек Квинке.

Советы аллергикам весной:

- Установите защитные фильтры на окна с кондиционером для очистки и увлажнения воздуха, купите приборы-ловушки для пыльцы, либо просто повесьте на окнах марлевые сетки. Смачивайте их 2 раза в день и через день меняйте.

- Не разводите дома фикусы, герань, бегонию, плющ обыкновенный, жасмин мадагаскарский, хризантемы, диффенбахию. Эти растения могут спровоцировать развитие аллергической реакции.

- Старайтесь гулять по улице лишь после дождя, когда пыльца прибита к земле, а не летает в воздухе. После прогулки промывайте нос теплой водой, ежедневно принимайте душ и мойте голову.

- В пору цветения откажитесь от косметики, кремов, шампуней, лосьонов, дезодорантов, гелей для душа, жидкого мыла с экстрактами трав и деревьев, если на них нет пометки «гипоаллергенно».

- Заблаговременно обратитесь к аллергологу. Специальные тесты покажут, на пыльцу каких растений вы реагируете. Врачи, возможно, пока летучий враг еще не появился, успеют провести вам курс из повторных инъекций малых доз аллергена, чтобы приучить к нему организм.

- Чтобы от души порадоваться весне, американский аллерголог Адель Дэвис предлагает за месяц до начала цветения растений, угрожающих здоровью, и до самого конца опасного сезона ежедневно принимать специальный комплекс, защищающий от поллиноза: 50 тысяч МЕ (международных единиц) витамина А, 200 мг витамина Е и лецитина.

Перед поездкой за город, где много пыльцы, желательно подключить и витамин С – по 0,1 г 5 раз в сутки каждые 2 часа 7–10 дней, затем по 0,1 г ежедневно. Конечно же, прием любых лекарственных препаратов нужно согласовать с врачом-аллергологом.

Не подготовились к цветению деревьев заранее? Возьмите отпуск и отправляйтесь на берег горного Крыма, Кавказа, в Альпы, Пиренеи или на Балканы. У жителей горных районов и предгорий сенная лихорадка встречается крайне редко.

В идеале человеку, страдающему поллинозом, весной и летом не стоит спускаться ниже 1500 м. А можно поехать и на острова, продуваемые морским бризом: Мальту, Крит и Кипр. Во-первых, в этих местах растительность отличается от нашей, а во-вторых, ветер уносит пыльцу в море, обеспечивая хорошее самочувствие.

Не по карману заграничный отдых? Не расстраивайтесь: спрятаться от пыльцы можно и на Севере нашей страны, например в Карелии, или же Мурманской области.

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