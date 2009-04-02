Кому поможет шприц с "глотком кислорода"

Кислород необходим нашим органам для нормальной жизнедеятельности, но вот реально его, увы, не всегда хватает организму. Ведь большинство из нас — городские жители, существующие в условиях загазованной и загрязненной атмосферы. По статистике, мы болеем куда чаще и тяжелее, чем обитатели сельской местности, где более благоприятная экологическая обстановка. Вот тут и приходит на помощь озонотерапия.

Принято считать, что озонотерапия находит применение в основном в косметологии. Но давайте, прежде всего, разберемся, что такое озон? Это наэлектризованный кислород. Недаром нам так хорошо дышится после грозы. Будучи активной формой кислорода, озон способен улучшать циркуляцию крови, а ведь многие болезни развиваются именно из-за плохого кровообращения.

Он также оказывает антибактериальный, противовоспалительный эффект, способствует повышению иммунитета. Поэтому лечение озоном активно применяется в кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии. Капельницы с озоном назначают при таких недугах, как ОРЗ, герпес, бронхиальная астма.

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В медицине озон начали применять в первой половине XX века. Сначала только как антисептическое средство. А с середины 70-х гг. в Европе стали проводиться глобальные исследования по терапии организма озоном. Полученные данные позволили разработать новые терапевтические методы, и постепенно озонотерапия получила повсеместное распространение. Сейчас такие процедуры проводят практически во всех крупных клиниках.

Итак, в каких случаях может быть показана терапия озоном?

Косметология. Большинство проблем кожи связано с дефицитом кислорода в тканях — гипоксией. Вследствие замедления окисляющих процессов кожа становится менее упругой и эластичной, на ней появляются морщины. В косметологии лечение озоном практикуется очень широко.

Озонотерапия лица проводится чаще всего путем инъекций озона. Озонированный раствор вводят под кожу — чаще всего в такие проблемные зоны, как подбородок, щеки, шея.

Это способствует усилению кровотока, обновлению подкожной клетчатки. Озоновые уколы устраняют не только морщины, но и также отеки и мешки под глазами.

Чтобы смягчить, защитить кожу, улучшить ее состояние, используют озонированные масла, прежде всего оливковое, или сыворотку с озоном. После их нанесения проводят массаж лица. Такую услугу предлагают во многих косметических салонах.

Дерматология. Озонотерапия может помочь и, если на коже появились угри, прыщи, гнойники — ведь озон, если вы помните, обладает антисептическим действием. Для этого проводят обкалывание очагов поражения или вводят озоновую смесь внутрь фурункула.

Целлюлит, ожирение, растяжки на коже. Как известно, "апельсиновая корка" возникает в местах скопления подкожно-жировой клетчатки — обычно на животе, бедрах и ягодицах. Озон, который вводят в проблемные зоны тонкой иглой, не только расщепляет жировую ткань, сжигая ее клетки (липиды), но и улучшает микроциркуляцию крови, что заставляет организм самостоятельно избавляться от ненужного ему жира. Эффект напоминает липосакцию, но при этом процедура практически безболезненна и не имеет травмирующих последствий, а также длительного восстановительного периода.

Для лечения рубцов и растяжек (стрий) применяют подкожные инъекции кислородно-озоновой смеси. В результате последние приобретают естественный цвет, становятся более плотными и окончательно исчезают.

Стресс и усталость. Состояния стресса и усталости также могут быть связаны с недостатком кислорода. Если вводить озон внутривенно, вы вскоре почувствуете, что силы к вам возвращаются, наступит состояние подъема, бодрости, легкости. Недаром иные состоятельные деловые люди ежедневно применяют озоновые капельницы. Несколько минут — и тонизирующий эффект обеспечен.

Всем ли показана озонотерапия? Хотя она считается практически безвредной, переизбыток кислорода может вызвать плохое самочувствие — например, в горах, где разреженный воздух, многим трудно дышать. Кроме того, при получении чрезмерной дозы озона вы легко можете заработать ожог слизистой. Необходимо помнить об этом. Главный принцип — все хорошо в меру!

Источник фото: flickr. com/ Miikka H