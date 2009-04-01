Радикулит легче предупредить, чем вылечить

Боли в пояснице могут появляться по разным причинам. И одна из самых распространенных – радикулит. Вроде бы простое заболевание, а справиться с ним не так легко, как может показаться...

Радикулит – это поражение спинно-мозговых нервов, локализирующееся, как правило, в области пояснично-крестцового отдела позвоночника. Очень редко оно проявляется в шейном или грудном отделе. Возникает как следствие нагрузок на позвоночник, различных его микротравм, в результате нарушения обмена веществ, костных нарушений в позвоночнике (отложение солей, смещение позвонков, в том числе и врожденное, поражение межпозвонковых хрящей), переохлаждения, инфекций и малоподвижного образа жизни.

Ошибочно полагать, что позвоночник – это только кости. Ведь вдоль позвоночного столба расположены все внутренние органы, которые поддерживаются связками и мышцами. Если позвоночник искривлен, если у человека неправильная осанка, остеохондроз, то функции этих органов, нервной, а также лимфатической и кровеносной систем могут нарушиться. На фоне этих проблем также могут возникнуть спазмы мышц (триггеры).

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Боль затрудняет сгибание поясницы, заставляет пациента искать позу, в которой болевые ощущения минимальны. Позвоночник при этом искривляется в больную сторону, одно плечо становится заметно выше другого. Проблемы возникают и при ходьбе: человек хромает, характерный признак радикулита – «отвисающая» стопа.

Атрофия захватывает, помимо поясницы, и ягодицы, бедра, голени. Это может приводить и к вегето-сосудистым нарушениям. Появляется синюшность, отекают и немеют конечности, кожа становится чересчур сухой или, напротив, потливой. Одним словом, радикулит доставляет массу неудобств, и первое из них – болевой синдром. Он особенно проявляется в остром периоде болезни, и именно его необходимо снимать в первую очередь.

Пациенту назначаются обезболивающие препараты, внутримышечные инъекции, лечебные мази, компрессы. Постепенно острая фаза проходит, и теперь человек испытывает боль только при физических нагрузках – резких движениях, напряжении шеи, разгибании ног в коленных суставах, сгибании головы, даже кашле…

В этот период назначаются физиотерапевтические процедуры (прогревания, кварц, электролечение, радоновые ванны) и лечебный массаж.

Массаж – первый помощник при радикулите. Он не только способен снять боль, но и улучшает состояние лимфатической и кровеносной систем, снимает мышечные спазмы, улучшает тонус мышц.

Первые 2-3 сеанса специалист делает щадящий массаж. Постепенно мощность процедур усиливается. Но пациент не должен испытывать сильной боли. Основная заповедь массажиста при работе с больными радикулитом – индивидуальный подход. Ведь у каждого свой болевой порог.

Массаж не должен вызывать дискомфорта. После процедуры появляются ощущения тепла, расслабленности, сонливости, самочувствие улучшается. Если появились сильные болевые ощущения, лучше поискать другого специалиста.

При грамотно проведенном курсе массажа боль полностью исчезает, движения – восстанавливаются. Но успокаиваться рано! Врачи часто рекомендуют перенесшим радикулит заниматься плаванием и лечебной физкультурой. Пренебрегать этими рекомендациями не стоит.

Так что радикулит вполне излечим. Но все же и эту болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Следуйте нескольким несложным рекомендациям, и ваши шансы захворать радикулитом сойдут на нет.

1. Когда чистите зубы, держите спину прямо, не сгибайте позвоночник.

2. Поднимая тяжести, сгибайте не спину, а ноги в коленных суставах, или упирайтесь коленями в пол. При этом избегайте поворотов туловища: подобное сочетание движений – одна из основных причин прострелов.

3. Когда спускаетесь по лестнице, ставьте впереди идущую ногу на носок, а не на пятку.

4. Надевайте обувь сидя, при этом не наклоняясь, а поднимая ногу.

5. Носите тяжести, равномерно распределяя нагрузку на обе руки. Максимальный вес для женщин должен составлять 10-12 кг (5-6 кг на каждую руку), для мужчин – 20-24 кг (по 10-12 кг соответственно).

Все это поможет вам защитить позвоночник от нарушений и избавит от связанных с ними проблем.

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