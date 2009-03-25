Слабости сильного пола… «по этой части»

Практически половина мужчин страдает различными расстройствами, которые мешают им вести нормальную сексуальную жизнь. При этом далеко не все они обращаются к специалистам. Причина чисто психологическая: многие боятся признаваться, что у них проблема «по этой» части, опасаются, что каким-то образом о подобной проблеме узнают друзья, знакомые и, конечно, женщины!

Тогда как, вовремя явившись к врачу, можно не только сохранить здоровье, но и наладить сексуальные отношения, без которых жизнь не может считаться полноценной. Итак, каковы наиболее распространенные мужские «жалобы»?

1. Импотенция. Вопреки существующему мнению, она очень редко имеет чисто физиологическую природу. Полностью потерять способность к эрекции мужчина в возрасте сексуальной активности может только в результате какой-то патологии или травмы. Если таковая не имела места, то, скорее всего, причина скрыта в мозгу. Именно там, а не «внизу», запускаются процессы, приводящие к сексуальному возбуждению и оргазму.

Возможно, вы имели неудачный сексуальный опыт, когда партнерша высмеяла вас, или же вам мешают какие-то посторонние факторы (предположим, проблемы с жилплощадью, и, занимаясь сексом, вы постоянно опасаетесь, что кто-то войдет в комнату). Или у вас приключилась стрессовая ситуация на работе, и вы можете думать только об этом…

Попробуйте устранить такие факторы. Найдите другую партнершу, полную противоположность первой, предавайтесь физической любви в более комфортном для вас месте – хотя бы на квартире у приятеля, попробуйте снять стресс при помощи аутотренинга или других методов. Не стоит злоупотреблять виагрой – она просто вызывает прилив крови к половым органам, а вовсе не лечит импотенцию.

Если ничто не помогает, сходите к сексопатологу. Вместе с вами он разберется в проблеме и назначит лечение.

2. Простатит. Это воспаление предстательной железы. Если она увеличивается в размерах, у мужчины нарушается функция мочеотделения. При простатите мужчина может испытывать боли, которые мешают ему жить сексуальной жизнью.

В группу риска попадают в первую очередь те, кто ведет малоподвижный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Все это приводит к застою крови в малом тазу и в дальнейшем вызывает неприятные последствия. Еще один фактор риска – отсутствие интимных отношений. Сексуальные телодвижения буквально «разгоняют» кровь. Кстати, мужчины пожилого возраста, занимающиеся сексом, страдают заболеваниями простаты гораздо реже, чем те, кто отказывается от радостей физической близости!

3. Аденома и рак предстательной железы. Опухоль простаты чаще всего развивается на фоне простатита, хотя бывает и иначе. Поскольку она мешает нормальному оттоку мочи, первый симптом - частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью. При этом моча выходит в небольших количествах. Если запустить болезнь, могут возникнуть задержка или недержание мочи. Это требует серьезного врачебного вмешательства, иногда хирургической операции. Побочными последствиями аденомы могут быть геморрой, паховая грыжа и даже почечная недостаточность. Чем же грозит рак простаты, объяснять не надо…

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Как же уберечься от «мужских» болезней? Вот какие советы дают медики.

1. Занимайтесь спортом. Очень полезно плавать, ездить на велосипеде или использовать велотренажер (то и другое при отсутствии аденомы простаты) - это предотвращает застой крови в малом тазу. Даже если у вас есть машина, постарайтесь чаще ходить пешком. Чем в лучшей физической форме вы будете, тем меньше вероятность возникновения проблем с потенцией и простатой.

2. Если вы заметили у себя подозрительные симптомы, вроде частых ночных позывов к мочеиспусканию, немедленно обратитесь к урологу! Но даже когда никаких симптомов нет, после 40 лет желательно регулярно делать УЗИ предстательной железы. Если же имеются признаки простатита или аденомы, следует сдать специальные анализы, которые покажут, нет ли злокачественных образований.

3. Почаще занимайтесь сексом! Это лучшая профилактика всех «мужских» проблем!

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