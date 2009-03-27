Повышаем иммунитет – защищаемся от рака

Рак, онкология… Эти страшные слова в последнее время звучат все чаще и чаще. Почему же количество страдающих онкологическими недугами неуклонно растет, и можно ли предотвратить их появление?

По мнению исследователя Дмитрия Синько, много лет посвятившего изучению причин возникновения рака, злокачественные образования появляются, как правило, на фоне расшатанного иммунитета. Основными факторами риска здесь являются:

1. Наследственность. Обычно если кто-то из членов семьи болел раком, шансы на болезнь у потомков возрастают.

2. Затяжные стрессовые ситуации.

См. по теме: Причина рака - стресс

3. Наличие доброкачественных опухолей, которые могут при определенных условиях переродиться в рак (многие из них врачи считают предраковым состоянием).

4. Работа на вредном производстве (например, с токсичными химическими препаратами).

5. Курение, которое, как известно, ведет к интоксикации организма, проблемам с сосудами и раку легких.

6. Длительное воздействие электромагнитного излучения (в группу риска автоматически

попадают пользователи мобильных телефонов и компьютеров, т.е. подавляющая часть городского населения).

См. по теме: Первые десять лет мобильные телефоны безопасны

7. Неправильное питание – употребление в пищу жирных, рафинированных, а также генно-модифицированных продуктов. Доктор биологических наук Ирина Ермакова связывает с потреблением ГМО всплеск онкологических заболеваний во всем мире. (См. Модифицированные продукты провоцируют рак ).

8. Употребление некачественной воды – загрязненной или содержащей вредные примеси.

9. Длительное пребывание в экологически загрязненной атмосфере (там, где воздух и вода токсичны или радиоактивны).

10. Длительное нахождение на солнце, частое посещение соляриев. (См. «Искусственное солнце» небезопасно ).

11. Присутствие в организме различных паразитов. Их активность может способствовать росту метастазов.

Далеко не всегда наличие этих факторов риска зависит от нас. Но мы можем принять профилактические меры, которые помогут удержать иммунную систему в равновесии и снизят шансы стать онкологическим больным. Итак…

1. Избегайте негативных эмоций. Перестаньте обижаться на весь мир и держите себя в руках в случае возникновения неприятной ситуации. Чтобы купировать стрессы, занимайтесь аутотренингом. Нужные упражнения легко найти в Сети и специальной литературе.

2. Ваш жизненный график должен быть сбалансированным. Для еды, работы и сна должно быть отведено определенное время. Помните, что если вы недосыпаете, нерационально питаетесь или работаете слишком много, ваш иммунитет начинает давать сбои.

См. по теме: Биоритмы не терпят насилия .

3. Уделяйте внимание правильному питанию! Профилактике рака требует потребления пищи, в состав которой входят антиоксиданты, препятствующие выработке избыточных гормонов, или вещества, выводящие из организма токсины и канцерогены. Например, бурые водоросли, брокколи, цветная, белокочанная и брюссельская капуста, кресс-салат, лук, чеснок, помидоры, клюква, цитрусовые, семена льна, кунжута, тыквы, подсолнуха… Полезно также есть растительную пищу в сыром виде.

В периоды, когда ваш иммунитет ослаблен – например, при простуде или гриппе – ваш рацион должен на 80 процентов состоять из овощей и фруктов, содержащих природные антиоксиданты. А вот рафинированные продукты, сладкое и жирное лучше исключить, есть поменьше мяса. Для поддержания кислотно-щелочного баланса ешьте лимоны и пейте зеленый чай.

См. по теме: Что можно съесть от рака?

4. Пейте только чистую воду! Лучше употреблять родниковую. Воду для питья желательно непременно кипятить. Если водопроводная вода в вашей местности не очень хорошая, пользуйтесь фильтрами.

См. по теме: Вода и наш организм: особенности взаимодействия

5. Укрепляйте иммунную систему. Для этого служат занятия спортом, закаливание, а также прием специальных пищевых добавок, витаминов, антиоксидантов (См. БАД – это то, чего не хватает нам в пище , а также Как правильно выбрать поливитамины ). Особенно полезны селен, препараты из сока гриба веселки, масло чайного дерева. Кстати, сопротивляемость организма повышают и регулярные занятия сексом.

См. по теме: От каких болезней лечит секс?

6. Чаще бывайте в экологически чистой обстановке. Старайтесь при малейшей возможности выезжать на природу и побольше ходить пешком.

Все статьи раздела "Здоровье"