Сердечный приступ: помоги себе сам

Что делать, если внезапно схватило сердце? Хорошо, если это случилось дома или в публичном месте, в присутствии других людей, которые могут прийти на помощь. Но, к сожалению, обстоятельства не всегда таковы. Как же помочь себе, если рядом никого, а до лекарств или телефона попросту не дотянуться?
Увы, сегодня от инфаркта не застрахованы и 25-30-летние, особенно в больших городах: жизнь полна нервных стрессов, плюс курение, алкоголь – все это отнюдь не способствует сердечному здоровью.
Допустим, на работе у вас приключилась конфликтная ситуация. Потом вы поехали на машине домой и на безлюдной дороге вдруг ощутили сильную нарастающую боль в груди. До ближайшей больницы – 5 км, и маловероятно, что в таком состоянии вы туда доедете… Лучше всего сразу же остановиться – очень часто аварии случаются именно из-за того, что сердечный приступ приключился с водителем прямо за рулем.
Возьмем и другой вариант. Предположим, вы находитесь на прогулке в лесу или за городом. Рядом никого, и лекарств никаких, разумеется, с собой нет. Даже если вы никого не видите поблизости, не мешает позвать на помощь. Вдруг кто-то все же вас услышит?
Третий вариант: вы один дома. Маловероятно, что сумеете самостоятельно покинуть квартиру и позвонить в чью-то дверь, если вы не в состоянии даже дотянуться до лекарств. Соседи из-за стены вряд ли расслышат ваши крики о помощи, кричать в форточку бесполезно из-за шума на улице. Даже, вызвав скорую, придется дожидаться ее как минимум 20 минут, а в условиях мегаполиса это время может растянуться до часа. Но в любом случае по возможности позвоните в скорую - хуже от этого не будет.
При сердечном приступе человек из-за нарушения работы сердца быстро слабеет. Есть всего 10 сек. до того, как потерять сознание. В таких ситуациях рекомендуют срочно делать искусственное дыхание. Но, даже если вы это умеете, для реанимационной процедуры необходим другой человек. А его, что иногда случается, охватила паника. Он словно парализован или же совершает абсолютно бессмысленные действия. В результате может наступить летальный исход. А ведь оставался шанс спасти себя собственными силами!
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Итак, первая помощь самому себе : начинайте кашлять! Да-да, причем посильнее! Перед тем, как кашлянуть, обязательно каждый раз делайте глубокий вдох.
Кашель должен быть глубоким, «грудным» и отхаркивающим, как бывает при легочных заболеваниях. Периодичность «вдох-кашель» - примерно каждые 2 секунды. Делайте так до тех пор, пока не подоспеет помощь или сердце не начнет биться ровнее.
Как это действует? Дело в том, что глубокие вдохи подают в легкие кислород, а кашель сжимает сердечную мышцу и заставляет кровь лучше циркулировать. Это помогает сердцу восстановить нормальный ритм.
Но даже если ритм восстановился и стало лучше, не пускайте все на самотек. Немедленно примите лекарство и обратитесь к врачу, пусть вам сделают кардиограмму. Возможно, даже потребуется госпитализация.
Однако описанная здесь мера реанимации после сердечного приступа является крайней, исключительной. Если вам дороги жизнь и здоровье, не помешает заранее запастись другими средствами.
1. Держите при себе лекарства от сердца , даже если не считаете себя «сердечником». Кстати, человек с сердечной недостаточностью, постоянно носящий с собой нитроглицерин или валокордин, оказывается в более выигрышном положении, чем тот, кто считает себя здоровым и не берет с собой препаратов.
Усвойте правило: сердечные лекарства должны быть под рукой всегда! Пусть они лежат в ящике вашего рабочего стола, в ящике прикроватной тумбочки и в карманах вашей одежды. Если они не понадобятся лично вам, то могут пригодиться кому-то другому, кому в вашем присутствии станет плохо с сердцем.
2. У вас всегда должен быть под рукой телефон - стационарный или мобильный. Конечно, не факт, что в случае внезапного ухудшения самочувствия вы сможете им воспользоваться, но все же это хоть какая-то подстраховка.
3. В случае пережитого сильного стресса постарайтесь дышать глубже (даже если нет признаков сердечного приступа). По возможности не садитесь за руль. Принимайте успокоительные препараты.
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