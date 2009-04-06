Истинные причины нашего нездоровья

Отчего возникают проблемы со здоровьем? К сожалению, у многих людей ошибочные или не совсем верные представления о причинах тех или иных недугов. В результате мы принимаем некие испытанные меры по оздоровлению организма, а потом удивляемся, что они оказываются малоэффективными, а порой и вовсе ухудшают наше состояние. Почему? Да потому, что мы часто относимся к рекомендациям специалистов слишком поверхностно!

Миф 1. Чем больше человек занимается спортом, тем он здоровее.

На самом деле: физические нагрузки следует строго дозировать. Иначе вы можете повредить мышцы, кости или связки. Известны случаи, когда спортсмены после травмы, полученной на тренировках или соревнованиях, становились инвалидами.

Кроме того, если заниматься спортом более 2 ч, могут появиться такие проблемы со здоровьем, как хроническая усталость, бессонница, головные боли, депрессия, нарушения работы желудка и кишечника, сбой менструального цикла, импотенция.

Трудно предугадать, как именно повлияют изнурительные физические упражнения на наше сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат. Поэтому, если уж вы решили всерьез приобщиться к спорту, лучше займитесь этим под руководством опытного тренера.

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Миф 2. Главная причина сердечных заболеваний – повышенный уровень холестерина в крови.

На самом деле: уровень холестерина прямо не влияет на сердце. Куда более серьезный виновник инфарктов - повышенное давление. Под давлением крови в артериях образуются отверстия, которые закрываются холестериновыми бляшками. Но опасен только так называемый «вредный» холестерин. О том, в каких продуктах он «вредный», а в каких – «полезный», вы можете прочитать в специальной литературе.

Итак, вредный холестерин закупоривает кровеносные сосуды бляшками. Отсюда и инфаркт. Поэтому, если не хотите оказаться в зоне риска, следите за своим давлением. В норме оно должно составлять 115 на 75, если оно выше 140 на 90, пора бить тревогу.

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Миф 3. Наш вес зависит от обмена веществ в организме. Мол, если обмен быстрый, то все лишнее сгорает. Если медленный – человек набирает массу тела.

На самом деле: полнота – не что иное, как следствие склонности к малоподвижному образу жизни. Согласно медицинским исследованиям, у людей с лишним весом обмен веществ зачастую происходит не медленнее, а быстрее, чем у тех, чей вес в норме! Пища слишком хорошо усваивается, вот и жир откладывается.

Чтобы этого не происходило, надо просто больше двигаться. Например, если у вас сидячая работа, чаще вставайте из-за стола и прохаживайтесь – это увеличит ваш метаболизм на 40 процентов. Не случайно после застолий, когда люди плотно поели в гостях или ресторане, часто устраивают танцы: интенсивное движение препятствует усвоению жирной пищи, калории сжигаются.

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Миф 4. Кожа стареет от солнца.

Многие верят, что под воздействием солнечных лучей кожа портится и на ней появляются морщины.

На самом деле: одни проводят массу времени на солнце или в соляриях, но кожа остается гладкой. А другие избегают солнечных лучей, и становятся морщинистыми.

По мнению медиков, главная причина старения - это стресс. В состоянии серьезного или затяжного стресса вырабатываются гормоны, способствующие старению артерий, изнашиванию сердечных сосудов и, конечно, потере эластичности кожи. Не случайно, встретив преждевременно состарившегося человека, мы рассуждаем о том, что ему, наверное, довелось много пережить.

Чтобы успешно противостоять стрессам, приучите себя заниматься гимнастикой, различными видами аутотренинга, и, конечно, не лишайте себя положительных эмоций.

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Миф 5. С возрастом неизбежно развитие склероза.

Большинство людей полагает, что раз сосуды мозга стареют, то непременно начинает ухудшаться и память.

На самом деле: этого может и не случиться, если вы будете тренировать сосуды! Это не пустые слова: интеллектуальная деятельность создает новые связи между нейронами, и работа мозга становится более эффективной.

Нет разницы, чем именно вы занимаетесь, лишь бы напрягать мозги. Вы можете разгадывать кроссворды, изучать иностранные языки или играть в компьютерные игры. Кстати, согласно новым данным, ежедневный час игры на компьютере на протяжении 40 недель омолаживает мозговые сосуды на целых 10 лет. Хороший эффект дает, как ни странно, и игра на музыкальном инструменте.

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