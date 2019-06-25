Сауна спасет от болезней сердца

Команда учёных из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля доказали, что регулярное и частое посещение финских саун позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).



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Специалисты под руководством кардиолога Яри Лаукканена на протяжении почти 20 лет исследовали связь между частотой посещения саун и заболеваниями сердца. В самом эксперименте участвовало 1 688 участников, проживающих в финском городе Куопио и его окрестностях. Участникам было в среднем по 63 года, а большинство (51,4%) составляли женщины. Наблюдение велось в течение 17 лет: с 1998 года по 2015.

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Возраст участников был выбран не случайно. Доказано, что именно с 45-55 лет начинает сильно повышаться риск ССЗ у мужчин и с 55-60 лет у женщин (средние данные для Европы). В 65 лет у мужчин риск появления сердечных заболеваний составляет практически 50%, у женщин этот риск в два раза меньше — около 22%. Финские эксперты же, как бы это цинично не звучало, акцентировали своё внимание на летальные исходы из-за ССЗ, проводя анализ в первую очередь о связи частоты посещения сухих парилок и смертей.

В итоге исследований выяснилась подобная статистика: процент смертельных случаев среди людей, которые ходили в сауну четыре-семь раз в неделю, составлял 2,7% (на тысячу человек), в противоположность им, те, кто пользовался сауной один раз в неделю, умирал от болезней сердца в 4 раза чаще — их процент летальных исходов от ССЗ составлял 10,1% (на тысячу человек). И подобная статистика, не включая малейшие изменения, характерна для обоих полов.

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Яри Лаукканен отдельно привёл и другую статистику. В ней говорится, что риск заболевания сердца у тех, кто тратил более 45 минут в неделю в сауне, составил 5,1% (на 1000 человек), риск тех же, кто проводил менее 15 минут в неделю, составлял уже 9,6%.

Причина такой статистики, а точнее оздоровительного эффекта "финских бань" заключается в температуре и сухости подобной парилки. Финская сауна способна понижать кровяное давление, и делать сосуды более эластичными. Мышцы в парилке расслабляются, а обильное потоотделение снижает нагрузку на сердце (за счёт понижения давления). Также сауна вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, как при физических нагрузках с низкой или же умеренной интенсивностью.

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Другой участник исследовательской команды, Таньяниина Лаукканен, отметила, что подобное частое посещение сауны также может снизить риск вероятности развития деменции — на 66%.

Но, как отметили финские специалисты, эксперимент проходил на ограниченной территории. Поэтому неизвестно, как сауна влияет на другие народы или на людей в других условиях проживания. Поэтому эксперимент с "полезной сауной" продолжается.

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Фото: web-rockstars.com