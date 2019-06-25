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Автор Елена Никитина

Как понять, что вашему мозгу необходимо отдохнуть

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Окутанные проблемами, заботами о близких и дедлайнами на работе, современные люди редко находят время подумать о себе и своем самочувствии. Забота о себе не культивируется в обществе, поэтому нередко мы оказываемся в необъяснимой апатии, приобретаем проблемы со сном и раздражительность. Есть ряд признаков, которые помогут вам понять, что ваш мозг устал, и ему требуется время на отдых.


Мы - это не наш мозг? Что из себя представляет мозг...

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1. Вы постоянно болеете

Главный признак того, что вам пора взять небольшую передышку — плохое самочувствие. Если вы стали болеть чаще, чувствуете себя разбитым и страдаете от непрекращающихся приступов кашля — задумайтесь о себе. Конечно, вы не хотели, чтобы ваш иммунитет ослаб, но что вы могли предпринять? Серьезные события, которые вызывают у вас стресс, изматывают не только ваши нервы, но и весь организм в целом.

Если у вас намечается важная неделя, сплошь усеянная совещаниями и деловыми звонками, или на носу какое-то событие, которое вас беспокоит — старайтесь высыпаться и питайтесь по возможности правильно. Паника и беспокойство вряд ли помогут вам добиться желаемых результатов, а вот поддержание организма в тонусе — поможет точно!

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2. Вы переживаете из-за того, что уже давно прошло

Конечно, всем свойственно время от времени вспоминать о своих неудачах в прошлом, но если вы окунаетесь в этот омут с головой и прокручиваете все свои ошибки в голове ежедневно — задумайтесь. Пожалуй, пора отвлечься. Мозг концентрируется на негативных воспоминаниях тогда, когда нервная система испытывает максимальное напряжение. Если вы дадите себе время на отдых — вы сможете разобраться в себе и своих внутренних переживаниях без ущерба для организма.

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3. Забываете заботиться о себе

Жертвовать своими интересами иногда приходится, что тут скрывать. Но если это перерастает в периодические отказы от еды, чтобы дописать статью, или отмену записи в больницу, чтобы сэкономить время на заполнение отчета — пора насторожиться. Работа, безусловно, важна, но не важнее нашего здоровья. Когда вы не заботитесь о себе, вы только увеличиваете стресс, который испытывает ваш организм. Если вас все же беспокоит отсутствие времени на важные дела — составьте график дня, чтобы все успевать.

4. Вы плохо спите

Здоровый сон перезагружает организм, избавляя его от усталости и слабости. Если после рабочего дня вы долго не можете заснуть — это первый тревожный звоночек. Вы можете не замечать, но в голове у вас слишком много мыслей, которые не дают вам расслабить тело и погрузиться в сон.

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5. Вы долго находитесь в состоянии апатии

Иногда бывает сложно уследить за всеми чувствами, которые мы испытываем. Но, если вдруг вы заметили, что ваша постоянная эмоция — это грусть, вам ничего не хочется делать и руки буквально сами опускаются — дайте себе отдохнуть. Пребывая в апатии, человек порой настолько лишен сил, что даже банальное приготовление пищи становится для него настоящим испытанием. Отдых просто необходим.

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Фото: colorica.site

Темы мозг отдых здоровье
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