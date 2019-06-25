Паразиты: их виды и пути заражения ими

Сильнейшие боли, спазмы, запоры либо диарея, угнетение иммунной системы, снижение эффективности вакцин — все эти заболевания могут быть вызваны паразитами. Во внутренних органах человека паразиты повреждают ткани организма, блокируют доступ витаминов и питательных веществ. Как избежать заражения, сделать так, чтобы незваные гости не испортили наше здоровье?



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Некоторые паразиты могут стать причиной тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, в частности рака мочевого пузыря. Паразиты способны инициировать приступ аппендицита, холецистита, панкреатита. Если у человека была операция на кишечнике, аскариды очень любят протыкать и разрывать швы.

Об этом "Правде.Ру" рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

— Лето в самом разгаре. Это прекрасная пора, когда мы ездим на пикники, гуляем по травке босыми ногами, едим овощи и ягоды прямо с грядки, купаемся в водоемах. Но за всем этим приятным времяпрепровождением скрывается потенциальная опасность заражения паразитами.

Денис Михайлович, что скрывается под общим названием "паразиты"?

— Под понятиями "паразиты" и "паразитарные заболевания", как правило, подразумеваются два вида организмов. Это простейшие. К ним относятся всем известная малярия и амеба дизентерийная, лямблиоз, амебиаз, лейшманиоз, токсоплазмоз, тоже достаточно распространенные заболевания.

Второй вид — гельминты. Это три различных подотряда: нематоды (круглые черви), цестоды (вооруженные) и трематоды (сосальщики).

Паразитизм в принципе — это такая форма отношений двух разных видов, когда какой-то вид паразита использует организм другого вида, называемого хозяином, в качестве среды обитания, источника питания и среды размножения. Поэтому паразитизм всегда крайне негативно сказывается именно на организме хозяина, а для паразита — это комфорт и достаток.

— А в то время, когда паразит еще не проник в организм, не имеет хозяйской среды обитания, как он выживает в окружающей среде?

— Он не выживает, выживают его наследники, потомки. Простейшие существуют в форме цист, как правильно, а паразиты в форме яиц. У каждого паразита, у каждого возбудителя есть четко прописанный цикл развития. У кого-то есть промежуточный хозяин, у кого-то обходится без промежуточных хозяев — для каждого вида по-своему. Это все давно изучено: кто, где, через кого, как проникает, где развиваются, где окончательная локализация, где они живут потом.

— Каким образом эти паразиты проникают в организм? Как человек может заразиться ими?

— Путей проникновения на самом деле очень много. Это вода, в том числе из-под крана. Потому что цисты простейших, например, лямблии, не задерживаются ни одним бытовым фильтром. Они через них свободно проходят. Из зараженных водоемов можно заразиться при купании, плавании, при питье воды, если овощи моешь в какой-то речке, особенно если она находится рядом с какой-то фермой или просто туда как-то попали эти яйца или цисты.

Это контактный путь, контактно-бытовой. Контактных паразитов на самом деле всего два — это энтеробиоз и гименолепидоз. Остальные все в подавляющем большинстве — это заболевания грязных рук. Яйца попадают в почву, они там дозревают, а потом через немытые овощи, фрукты, грязные руки попадают в организм человека. Эти яйца можно на ботинках домой принести. Маленькие дети ползают по земле, тоже могут легко их подхватить. Это не часто, но тоже бывает.

При употреблении зелени, плохо ошпаренной, плохо промытой, можно заразиться. Либо через контакт с собаками, допустим, с бродячими животными, которые имеют доступ к внутренностям забитых животных, особенно если нет ветконтроля, где-нибудь какое-то животноводческое или охотничье хозяйство рядом.

Есть кожный путь заражения — перкутанный. Он больше характерен для шистосомозов. Они на территории России распространены от Урала до Дальнего Востока. Но и на центральной территории тоже хотя и не часто, но встречается шистосома мансони, к примеру. Дальше по России уже распространена шистосома японикум. В странах Азии обитает шистосома гематобиум. Они локализуются преимущественно в стенке мочевого пузыря, это крайне неприятный сосед.

— Да, приятного, конечно, в этом ничего нет. И лозунг "Мойте руки перед едой" будет актуален всегда.

— Да, кстати, есть еще и пищевой путь — через недостаточно термически обработанную пищу, рыбу, мясо, в том числе дичь. Опасность представляет речная рыба, особенно из реки Оби, притоков Иртыша. Пищевым путем очень легко можно паразитами заразиться. Поэтому, конечно, нужно максимально соблюдать правила гигиены.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Список опасностей летнего отдыха: паразиты