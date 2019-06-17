Яблоки — невероятно полезные фрукты, которые занимают почетное место в здоровом рационе. Они заслужили репутацию идеального продукта для перекуса и стали основой многих специализированных диет, призванных помочь в борьбе за идеальную фигуру. Сегодня мы расскажем о преимуществах яблок для здоровья и похудения, о которых должен знать каждый.
1. Яблоки понижают уровень холестерина. Одно яблоко среднего размера содержит около четырех граммов клетчатки. Научно доказано, что растворимая клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" холестерина в среднем на 4 %.
2. Яблоки прекрасно насыщают. Клетчатка, которая содержится в яблоках позволяет на протяжении длительного времени не испытывать чувство голода. Более того, в среднем яблоке содержится всего 95 калорий, но этот маленький фрукт хорошо насыщает и является идеальным вариантом полезного перекуса.
Читайте также: Яблоки укрепят иммунитет, нервы и все остальное
3. Яблоки помогают похудеть. Одним из компонентов кожуры яблока (в котором также содержится большая часть клетчатки) является так называемая урсоловая кислота, которая напрямую связана с уменьшением риска ожирения. К тому же пектин, который содержится в данных фруктах, также влияет на потерю веса.
4. Они могут помочь с проблемами дыхания. Пять и более яблок в неделю (меньше, чем яблоко в день!) способны улучшить функции легких и облегчить дыхание. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что женщины, которые едят много фруктов, реже болеют астмой.
5. Яблоки повышают вашу иммунную систему. Яблоки считаются хорошим источником витамина С, который напрямую влияет на иммунную систему. В одном фрукте среднего размера содержится более 8 миллиграммов витамина, что составляет примерно 14 процентов от ежедневной рекомендуемой нормы. Достаточно употреблять хотя бы 1-2 яблока в день, чтобы существенно повысить свои шансы на здоровую жизнь без сезонных болезней.
Читайте также: Яблочная терапия. Как фрукт использовать для здоровья?
6. Яблоки помогают бороться с раком. В 2004 году французское исследование показало, что химическое вещество в яблоках помогает предотвратить рак толстой кишки. А в 2007 году исследование, проведенное в Корнелльском университете, выявило дополнительные соединения, называемые тритерпеноидами, которые, по-видимому, борются с раком печени, толстой кишки и молочной железы.
7. Яблоки снижают риск диабета. Исследование 2012 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что яблоки, а также груши и черника в рационе снижают риск развития диабета 2 типа. Это происходит из-за класса антиоксидантов, антоцианов, которые также ответственны за красный, фиолетовый и синие цвета во фруктах и овощах.
8. Они полезны для вашего мозга. Научно доказано, что яблоки помогают улучшить функцию памяти, способствуют более успешному запоминанию новой информации, а также снижают риск развития болезни Альцгеймера.
Читайте также: Двенадцать вариантов заготовки яблок на зиму
Фото: Polza Ot Vrachey
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.