Польза яблок для фигуры и здоровья

Яблоки — невероятно полезные фрукты, которые занимают почетное место в здоровом рационе. Они заслужили репутацию идеального продукта для перекуса и стали основой многих специализированных диет, призванных помочь в борьбе за идеальную фигуру. Сегодня мы расскажем о преимуществах яблок для здоровья и похудения, о которых должен знать каждый.



20 Фактов о Яблоках!

1. Яблоки понижают уровень холестерина. Одно яблоко среднего размера содержит около четырех граммов клетчатки. Научно доказано, что растворимая клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" холестерина в среднем на 4 %.

2. Яблоки прекрасно насыщают. Клетчатка, которая содержится в яблоках позволяет на протяжении длительного времени не испытывать чувство голода. Более того, в среднем яблоке содержится всего 95 калорий, но этот маленький фрукт хорошо насыщает и является идеальным вариантом полезного перекуса.

Читайте также: Яблоки укрепят иммунитет, нервы и все остальное

3. Яблоки помогают похудеть. Одним из компонентов кожуры яблока (в котором также содержится большая часть клетчатки) является так называемая урсоловая кислота, которая напрямую связана с уменьшением риска ожирения. К тому же пектин, который содержится в данных фруктах, также влияет на потерю веса.

4. Они могут помочь с проблемами дыхания. Пять и более яблок в неделю (меньше, чем яблоко в день!) способны улучшить функции легких и облегчить дыхание. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что женщины, которые едят много фруктов, реже болеют астмой.

5. Яблоки повышают вашу иммунную систему. Яблоки считаются хорошим источником витамина С, который напрямую влияет на иммунную систему. В одном фрукте среднего размера содержится более 8 миллиграммов витамина, что составляет примерно 14 процентов от ежедневной рекомендуемой нормы. Достаточно употреблять хотя бы 1-2 яблока в день, чтобы существенно повысить свои шансы на здоровую жизнь без сезонных болезней.

Читайте также: Яблочная терапия. Как фрукт использовать для здоровья?

6. Яблоки помогают бороться с раком. В 2004 году французское исследование показало, что химическое вещество в яблоках помогает предотвратить рак толстой кишки. А в 2007 году исследование, проведенное в Корнелльском университете, выявило дополнительные соединения, называемые тритерпеноидами, которые, по-видимому, борются с раком печени, толстой кишки и молочной железы.

7. Яблоки снижают риск диабета. Исследование 2012 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что яблоки, а также груши и черника в рационе снижают риск развития диабета 2 типа. Это происходит из-за класса антиоксидантов, антоцианов, которые также ответственны за красный, фиолетовый и синие цвета во фруктах и ​овощах.

8. Они полезны для вашего мозга. Научно доказано, что яблоки помогают улучшить функцию памяти, способствуют более успешному запоминанию новой информации, а также снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Читайте также: Двенадцать вариантов заготовки яблок на зиму

Фото: Polza Ot Vrachey