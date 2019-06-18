Пять полезных свойств грейпфрута

Во время диалогов на тему важности потребления цитрусовых для витаминизации часто упоминаются апельсины, мандарины, а также лимон в чае. По какой-то причине все забывают о грейпфруте, хотя он не менее полезен. Почему данный фрукт — настоящий суперфуд? Ниже мы расскажем о целых 5 полезных свойствах.



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Большое содержание воды

В грейпфруте находится 88% чистой воды, что позволяет ему считаться одним из самых лучших фруктов в плане гидратации. Беря во внимание тот факт, что вода нужна для правильной функциональной деятельности всего организма, учитывая метаболический процесс, вполне понятно, почему этот фрукт считается диетическим. Если человеку сложно выпивать необходимое количество жидкости в сутки, то можно прибегнуть к новому решению.

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Уменьшает уровень холестерина и давление

Как все знают, антиоксиданты необходимы нашему организму, чтобы противостоять окислительному стрессу (вероятность образования онкологии), а также для нормальной рабочей деятельности сердца и сосудов. Исследовательская деятельность, проведенная в 2006 году, продемонстрировала, что люди, ежедневно употребляющие данный фрукт, могут похвастаться приемлемым уровнем холестерина и нормальным кровяным давлением.

Снижает вероятность инсульта

Американская кардиологическая ассоциация сообщает, что активное употребление грейпфрутов — как и остальных цитрусовых — уменьшает вероятность возникновения инсульта у представительниц женского пола. Исследовательская деятельность, проведенная в 2012 году, постановила, что женщины, регулярно употребляющие этот фрукт, снижают вероятность образования инсульта на 19%.

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Улучшает качество кожи

Правильный уход, а также качественный и продолжительный сон — главные компоненты правильной заботы о кожном покрове. Но вместе с этим нельзя забывать о рационе. Хоть вода и неспособна улучшать состояние кожи, грейпфруты в меню смогут в этом помочь.

Проведенные опыты свидетельствуют о том, что антиоксиданты, которые в приличных объемах содержатся в этих фруктах, предотвращают преждевременное старение кожи, ликвидируя свободные радикалы.

Укрепляет иммунитет

Грейпфрут — истинный иммуномодулятор, большое присутствие витамина С в котором поможет клеткам противостоять в борьбе с вредителями. Ряд опытов показывает, что витамин С также обладает способностью немного уменьшать временной промежуток восстановления при инфекционных недугах. Кроме того, фрукт сочетает в себе другие витамины и питательные вещества, которые придутся по вкусу нашей иммунной системе, особенно витамин А, активно борющийся с воспалениями.

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Фото: joinfo. ua