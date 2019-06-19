Продукты питания, помогающие улучшить настроение

С точки зрения химии за наше хорошее настроение отвечает вещество, называющееся серотонин. Оно помогает избегать депрессии и апатии. Существует ряд продуктов, которые способствуют его повышению, а значит являются прямым источником хорошего настроения. В данной статье мы расскажем о некоторых из подобных продуктов питания, делающих всех нас чуть более счастливыми.



10 Фактов, Поднимающих Настроение

Шпинат.

Еда, улучшающая настроение вовсе не должна быть сладкой или неполезной. Шпинат — продукт, обладающий множество полезных свойств, в числе которых — избавление от уныния. Происходит это из-за высокого содержания в нем магния, который отвечает за поддержания уровня серотонина на положенному уровне. Шпинат часто используют в качестве приправ, для приготовления супов и салатов. Рекомендуется кушать шпинат одномоментно с пищей белкового типа, так как шпинат способствует улучшенному усвоению последней.

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Шоколад.

То, что шоколад поднимает настроение, — общеизвестный факт. Возможно именно из-за его способности повышать уровень серотонина нам так часто хочется шоколада в холодное время года, когда солнца не видно, а погода настроена весьма недружелюбно. Главное не перебарщивать с дозой шоколада, ведь он содержит очень много сахара. Также стоит отдавать предпочтение темному шоколаду вместо молочного и белого, поскольку в первом процент содержания какао выше семидесяти процентов, а этот ингредиент и является отвечающим за улучшение настроения. Молочный и уж тем более белый шоколад являются вместилищем огромного количества сахара — ничего больше.

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Молоко.

Молоко обладает высокой жирностью и относиться к нему нужно не как к напитку, а как к еде. Однако стакан молока насыщает организм витаминами группы В, которые отвечают за укрепление нервной системы. Конечно, найти натуральное молоко нынче не очень простая задача, однако существуют магазины натуральных продуктов, в которых можно найти настоящее свежее молоко.

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Кокос.

Кокос обладает схожим эффектом с молоком, имея в своем составе витамины тех же групп. Кроме того, в кокосе содержится целый набор химических элементов: от калия и фосфора до меди и йода. Поэтому данный фрукт не только вкусен, но еще и весьма полезен.

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Стручковый перец.

Особенно хорошо поднимает настроение жгучий перец, и вовсе не из-за своих вкусовых качеств. Дело в том, что в его составе находится капсаицин, отвечающий за выработку эндорфинов в организме. Разумеется, необязательно есть жгучий перец в сыром виде, можно использовать его в качестве приправы, добавлять в супы или даже салаты.

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Фото: Здоровый портал