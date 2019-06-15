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Автор Александра Балан-Сенчук

Полезные свойства имбиря

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В течение тысячелетий травники использовали корень имбиря для облегчения проблем с желудком. Благодаря своим естественным противовоспалительным эффектам, имбирь также широко используется для лечения артрита, высокого уровня холестерина, менструальных спазмов и других заболеваний.


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Имбирь, используемый в свежем виде или в виде порошкообразной специи, является распространенным ингредиентом во многих пищевых рецептах. Он также используется в лечебных целях. Специя сделана из корня растения, которое широко выращивается в более теплых частях Азии, Африки и Южной Америки.

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Имбирь веками использовался для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе:

  • Тошнота
  • Диспепсия
  • Морская болезнь
  • Утреннее недомогание
  • Синдром раздраженного кишечника (СРК)
  • Ревматоидный артрит
  • Остеоартрит
  • Мышечная боль (миалгия)
  • Боль в суставах (артралгия)
  • Менструальная боль (дисменорея)
  • Высокий уровень холестерина (гиперхолестеринемия)
  • Сахарный диабет

Многие альтернативные практики также считают, что имбирь может помочь предотвратить болезни сердца, рак и болезнь Альцгеймера.

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Польза для здоровья

Польза для здоровья имбиря может быть широко классифицирована, как желудочно-кишечная, противовоспалительная или метаболическая.

Желудочно-кишечная

Ряд исследований подтвердили успокаивающее действие имбиря на желудок. В дополнение к ослаблению послеоперационной тошноты и рвоты, трава уменьшает симптомы укачивания и утреннего недомогания. Возможно, лучшим доказательством этого противорвотного эффекта являются люди, проходящие лечение рака.

Исследование, проведенное в 2012 году в Университете Рочестера, показало, что добавки с имбирем уменьшили тошноту после химиотерапии на 40 процентов. Наибольшее снижение наблюдалось у тех, кто принимал от 500 до 1000 мг (мг).

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Противовоспалительная

Имбирь содержит противовоспалительное вещество, известное как гингерол, которое может помочь при хронической или острой боли. Но многочисленные исследования доказывают, что имбирь демонстрирует наибольшую эффективность в сочетании с альтернативными медикаментозными и натуральными противовоспалительными средствами. Это говорит о том, что имбирь может поддерживать, а не заменять стандартные обезболивающие средства, используемые для лечения артрита и других хронических или острых расстройств.

Метаболическая

Существует ограниченное, но убедительное доказательство того, что имбирь может помочь при таких состояниях, как высокий уровень холестерина и высокий уровень сахара в крови.

Исследование, проведенное в 2008 году в Иране, пришло к выводу, что ежедневная добавка 3 граммов имбиря в течение 45 дней улучшает липидный профиль людей с высоким уровнем холестерина.

Триглицериды, общий холестерин и "плохой" холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снижались, тогда как "хороший" холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) значительно увеличивался. Только снижение этих значений соответствует общему снижению риска сердечных заболеваний и инсульта.

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Другие преимущества

На сегодняшний день существует ограниченное количество доказательств того, что имбирь может предотвратить и даже лечить рак. Доказано, что гингерол замедляет рост определенных раковых клеток (особенно колоректальных и яичниковых клеток).

То же самое относится и к болезни Альцгеймера. Египетские ученые доказали, что гингерол может помочь предотвратить или замедлить развитие болезни Альцгеймера.

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Фото: m.click.ro

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