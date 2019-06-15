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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое ботулизм?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ботулизм является опасным заболеванием, вызванным заражением бактериями Clostridium botulinum. Бактерия производит токсины, которые воздействуют на нервную систему, вызывая мышечную слабость и паралич. Если заболевание не лечить, паралич может достигнуть легких и вызвать дыхательную недостаточность.


В Дагестане зарегистрированы случаи ботулизма. В 70% недуг приводит к смерти

Ботулизм можно разделить на три основных типа:

  • Пищевой ботулизм. Если зараженная пища не была должным образом приготовлена, бактерии начинают вырабатывать токсины.
  • Детский ботулизм.
  • Раневой ботулизм

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Как распространяется ботулизм?

C. botulinum обычно встречается в почве и воде, где он может жить в течение длительных периодов времени. В присутствии низких уровней кислорода и благоприятных температур C. botulinum производит ботулинический токсин. Этот токсин обычно разрушается при нагревании, но если пища не приготовлена ​​надлежащим образом, токсин может присутствовать в готовом блюде. Раневой ботулизм обычно возникает у людей, употребляющих уличные наркотики. Споры попадают в рану и продолжают выделять токсин.

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Симптомы ботулизма

Симптомы пищевого ботулизма могут развиваться от 6 часов до 8 дней после воздействия токсина. Первоначальные симптомы обычно включают тошноту, диарею и рвоту. Приблизительно через 12-36 часов после воздействия могут развиться неврологические симптомы, такие как невнятная речь, двоение в глазах, мышечная слабость и паралич.

В случае раневого ботулизма симптомы могут проявляться от 4 до 14 дней, начиная с черепных нервов и затем постепенно вовлекая другие части тела по мере усиления токсических эффектов. Неврологические симптомы раневого ботулизма могут развиваться дольше, чем при пищевом ботулизме, хотя они схожи между двумя типами. Симптомы, связанные с нервной системой при раневом ботулизме включают двойное зрение, сухость во рту, трудности с глотанием и невнятную речь

Ботулизм у детей становится симптоматическим через 3-30 дней после приема бактерий. Первоначально ребенка может мучить запор, он может отказываться от кормления и казаться вялым. Состояние сопровождается более серьезными симптомами, такими как снижение мышечного тонуса, плохие рефлексы и неспособность сосать.

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Диагностика и лечение

Ботулизм можно заподозрить на основании симптомов пациента и данных, которые они дают о любом возможном воздействии C. Botulinum. Диагноз может быть подтвержден с использованием образца кала или раны. Пациенту вводят антитоксин для предотвращения прогрессирования заболевания. Антитоксины — это антитела, которые могут нейтрализовать токсин, блокируя его воздействие на нервную систему. При необходимости пациенту предоставляется поддержка дыхания с использованием аппарата ИВЛ и снабжение питательными веществами и жидкостями с помощью внутривенного капельного введения.

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Фото превью: vv.com.ua

Темы болезнь ботулизм здоровье бактериальные заболевания
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