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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое диабетическая ретинопатия?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Диабетическая ретинопатия является осложнением длительного диабета, который влияет на зрение. Она предполагает повреждение сетчатки, светочувствительного слоя в задней части глаза, который отвечает за передачу нервных импульсов в зрительные центры мозга через зрительный нерв. Сахарный диабет характеризуется постоянным высоким уровнем сахара в крови. Это может в конечном итоге повредить мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают сетчатку питательными веществами и кислородом. Затем сетчатке не хватает жизненно важных питательных веществ, а также возможна утечка из поврежденных кровеносных сосудов, которые могут помутнить зрение. Без лечения диабетическая ретинопатия может привести к полной потере зрения.


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Патология диабетической ретинопатии

Сетчатка лежит в задней части глаза и снабжается кровеносными сосудами и нервами. На начальных стадиях диабетической ретинопатии кровеносные сосуды, которые снабжают сетчатку, развивают крошечные опухоли, называемые микроаневризмами, которые склонны к кровотечению. Кроме того, нарушение подачи питательных веществ и кислорода вызывает образование новых кровеносных сосудов через глаз. Тем не менее, эти новые кровеносные сосуды являются ломкими и также склонны к повреждению. И микроаневризмы, и новые кровеносные сосуды могут разорваться, что приведет к утечке крови в сетчатку и помутнению зрения. В конце концов, новые кровеносные сосуды, аневризмы и рубцы могут возникнуть по всей сетчатке, включая центральную часть сетчатки, называемую макулой, которая отвечает за центральное зрение. Это может привести к снижению зрения или, в более сложных случаях, к полной потере зрения.

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Симптомы диабетической ретинопатии

На ранних стадиях симптомы диабетической ретинопатии могут полностью отсутствовать, поэтому пациент может не заметить развитие состояния. Если симптомы присутствуют, они могут включать:

  • Плохая видимость в темноте и при слишком ярком свете
  • Затуманенное зрение
  • Внезапная потеря зрения

Диагностика, скрининг и лечение

Слепота, вызванная прогрессирующей ретинопатией, не может быть обращена вспять, поэтому важно предотвратить прогрессирование на ранних стадиях. Все диабетики в возрасте 12 лет и более должны проходить ежегодный скрининг на наличие диабетической ретинопатии. Сетчатка визуализируется с помощью офтальмоскопа или фундоскопа, а ангиография может использоваться для подтверждения диагноза. Лечение ретинопатии во многом зависит от стадии заболевания. На ранних стадиях строгий контроль уровня сахара в крови является одним из лучших способов лечения этого заболевания. В более сложных случаях может быть рекомендована лазерная хирургия сетчатки.

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Фото превью: dlife.com

Темы болезни здоровье сахарный диабет диабетическая ретинопатия
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Что такое диабетическая ретинопатия?
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