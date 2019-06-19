Мигрень. Симптомы и лечение

Мигрень — это тяжелая форма головной боли, которая ощущается как сильная боль в передней или боковой части головы, хотя локализация боли может измениться во время приступа. Боль обычно усиливается при воздействии света, звука или даже когда человек пытается двигаться.



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Некоторые из симптомов мигрени включают в себя:

Сильная пульсирующая головная боль в передней или одной части головы

Повышенная чувствительность к свету или светобоязнь. Страдающим мигренью часто приходится отдыхать в тихой темной комнате во время приступа.

Повышенная чувствительность к звуку или фонофобия

Повышенная чувствительность к запаху или осмофобия.

Тошнота и рвота

Плохая концентрация

Увеличение потоотделения и приливов

Боль в животе, которая может привести к диарее

Увеличение частоты мочеиспускания

Визуальные нарушения, такие как зигзагообразные узоры, вспышки света или слепые пятна

Головокружение или трудности с балансировкой

Скованность в шее, плече или челюсти

Невнятная речь

Симптомы мигрени могут длиться от 4 до 72 часов.

В настоящее время нет известных лекарств от мигрени, а лечение направлено на предотвращение возникновения головной боли и облегчение симптомов, когда они возникают.

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Схема лечения

Некоторые примеры типов лечения, которые могут использоваться для случаев мигрени, включают:

Обезболивающие

Безрецептурные болеутоляющие средства, такие как парацетамол, ибупрофен и аспирин могут помочь облегчить боль, вызванную мигренью. Однако чрезмерное использование болеутоляющих средств может увеличить частоту приступов мигрени, а также сделать их более серьезными. Болеутоляющие более эффективны для снятия симптомов, если они принимаются при появлении ранних предупреждающих признаков, поэтому лекарство успевает раствориться в кровотоке и воздействовать на организм до того, как начнется сильная головная боль.

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Противовоспалительные препараты

Противовоспалительные средства, такие как ибупрофен, могут обеспечить эффективное облегчение симптомов мигрени. Ибупрофен можно купить без рецепта, в то время как другие противовоспалительные средства, такие как диклофенак, напроксен и толфенамовая кислота, должны быть назначены врачом.

Триптаны

Триптаны могут быть рекомендованы в случаях, когда симптомы мигрени не снимаются обезболивающими. Эти препараты действуют путем сужения кровеносных сосудов, поэтому противодействуют расширению сосудов, которое, как считается, способствует процессу мигрени. Триптаны выпускаются в форме таблеток и назального спрея.

Противорвотные лекарства

Противорвотные средства могут быть эффективными против мигрени даже при отсутствии тошноты. Эти препараты можно принимать одновременно с обезболивающими. Если рвота сильная, эти препараты также можно принимать в виде суппозиториев (растворимые таблетки, вводимые в задний проход для облегчения всасывания).

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

ТМС — это процедура лечения, которая одобрена для лечения и профилактики мигрени. Небольшое магнитное устройство удерживается на голове и доставляет магнитные импульсы через кожу. Исследования показали, что это может уменьшить боль и частоту возникновения мигрени.

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Фото превью: glavred.info