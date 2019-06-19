Мигрень — это тяжелая форма головной боли, которая ощущается как сильная боль в передней или боковой части головы, хотя локализация боли может измениться во время приступа. Боль обычно усиливается при воздействии света, звука или даже когда человек пытается двигаться.
Некоторые из симптомов мигрени включают в себя:
Симптомы мигрени могут длиться от 4 до 72 часов.
В настоящее время нет известных лекарств от мигрени, а лечение направлено на предотвращение возникновения головной боли и облегчение симптомов, когда они возникают.
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Схема лечения
Некоторые примеры типов лечения, которые могут использоваться для случаев мигрени, включают:
Обезболивающие
Безрецептурные болеутоляющие средства, такие как парацетамол, ибупрофен и аспирин могут помочь облегчить боль, вызванную мигренью. Однако чрезмерное использование болеутоляющих средств может увеличить частоту приступов мигрени, а также сделать их более серьезными. Болеутоляющие более эффективны для снятия симптомов, если они принимаются при появлении ранних предупреждающих признаков, поэтому лекарство успевает раствориться в кровотоке и воздействовать на организм до того, как начнется сильная головная боль.
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Противовоспалительные препараты
Противовоспалительные средства, такие как ибупрофен, могут обеспечить эффективное облегчение симптомов мигрени. Ибупрофен можно купить без рецепта, в то время как другие противовоспалительные средства, такие как диклофенак, напроксен и толфенамовая кислота, должны быть назначены врачом.
Триптаны
Триптаны могут быть рекомендованы в случаях, когда симптомы мигрени не снимаются обезболивающими. Эти препараты действуют путем сужения кровеносных сосудов, поэтому противодействуют расширению сосудов, которое, как считается, способствует процессу мигрени. Триптаны выпускаются в форме таблеток и назального спрея.
Противорвотные лекарства
Противорвотные средства могут быть эффективными против мигрени даже при отсутствии тошноты. Эти препараты можно принимать одновременно с обезболивающими. Если рвота сильная, эти препараты также можно принимать в виде суппозиториев (растворимые таблетки, вводимые в задний проход для облегчения всасывания).
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
ТМС — это процедура лечения, которая одобрена для лечения и профилактики мигрени. Небольшое магнитное устройство удерживается на голове и доставляет магнитные импульсы через кожу. Исследования показали, что это может уменьшить боль и частоту возникновения мигрени.
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Фото превью: glavred.info
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