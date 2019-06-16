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Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение катаракты

Здоровье » Зрение print

На начальных этапах развития катаракта мягкая и может быть незаметной. Однако по мере того, как катаракта увеличивается в размерах или развивается, хрусталик глаза становится более затуманенным, а свет менее способным проходить через него и достигать сетчатки. На этом этапе зрение может стать мутным и размытым и, как следствие, может потребоваться лечение.


Помутневший хрусталик превращают в эмульсию - нижневартовские офтальмологи удаляют катаракту

Для коррекции легких форм катаракты могут быть предписаны очки. Тем не менее, состояние ухудшается с возрастом и в конечном итоге хирургическое вмешательство может быть единственным вариантом для решения более серьезных катаракт. Серьезные нарушения зрения, вызванные катарактой, могут препятствовать способности человека выполнять обычные дневные действия, такие как вождение автомобиля, чтение, просмотр телевизора или даже способность ясно видеть лица людей во время разговора.

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Хирургия

Основным принципом хирургии катаракты является замена натуральной линзы на искусственную прозрачную пластиковую линзу. Искусственная линза называется интраокулярным имплантатом или интраокулярной линзой.

Для этой процедуры применяется местный анестетик, чтобы вызвать онемение области вокруг глаз и расслабить мышцы глаза. Веки остаются открытыми и непрерывно орошаются жидкостями для предотвращения высыхания. В верхней части роговицы делается небольшой разрез. Натуральная линза извлекается и заменяется искусственной линзой. Операция по удалению катаракты, как правило, не требует пребывания в больнице.

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Факоэмульсификация

Факоэмульсификация — это современная форма хирургии катаракты, используемая для удаления хрусталика глаза. Крошечный зонд вводится в линзу через небольшой разрез, сделанный в верхнем конце роговицы. Этот зонд используется, чтобы разбить облачную линзу на мелкие кусочки, используя ультразвуковые или высокочастотные звуковые волны. Эти кусочки затем удаляются из глаза с помощью всасывания, процесс называется аспирацией. Затем вставляется искусственная линза из прозрачного пластика. Операция обычно занимает от 15 до 30 минут.

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Традиционная хирургия катаракты

В традиционной хирургии делается несколько больший разрез, чем при факоэмульсификации, а линза удаляется одним куском, а не разрушается. Одна из форм традиционной хирургии, называемая внутрикапсулярной экстракцией, включает удаление капсулы хрусталика и хрусталика. Затем вставляется сменная пластиковая линза и зашивается в глаз. Эта операция сегодня выполняется редко из-за появления факоэмульсификации.

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После операции

Разрез, сделанный во время операции, достаточно мал, чтобы заживать без швов. Глаза должны быть защищены от яркого света, а пациенты должны использовать любые глазные капли, которые им дают, когда они покидают больницу. Это может помочь заживлению глаз, а также предотвратить инфекцию.

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Фото превью: doklad-na-temu.ru

Темы зрение катаракта болезни глаз офтальмология лечение катаракты
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