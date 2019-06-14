Китайская медицина, ее особенности и методы

Китайская медицина существовала на протяжении многих тысяч лет, и в последнее столетие ею начали интересоваться весьма активно, стремясь найти научные доказательства об эффективности используемых в ней методов. Благодаря исследованиям, многие способы лечения были признаны эффективными и понемногу начали внедряться в практику западных врачей. Данная статья посвящена особенностям и основным принципам китайской медицины.



Нетрадиционная медицина №2

Вся суть применяемых методов.

Воззрение на любую болезнь на востоке резко отличается от западного. По мнению восточных целителей, организм — один сплошной механизм, машина, каждый "винтик" которой нужен для ее нормального функционирования. И болезнь — это не первопричина, а лишь симптом определенного нарушения в организме. Западные врачи лечат болезнь и непосредственно ее симптомы, восточные же предпочитают действовать наперед и восстанавливать гармонию организма в целом. Подход может показаться необычным, однако он уже доказал свою состоятельность: на сегодняшний момент с помощью китайской медицины можно избавиться примерно от полусотни различных заболеваний, начиная астмой и заканчивая язвой. Есть основания предполагать, что этот список со временем будет пополняться.

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Как проводится диагностика?

Опять-таки методы диагностики восточной медицины резко отличаются от западной. Западные врачи привыкли опираться на результаты анализов и на ту информацию, что выдают специальные аппараты. Восточные же врачи прежде всего стремятся осмотреть пациента целиком, не уделяя внимание конкретно его болезни, а составляя общую картину. Исходя из собственного представления о заболеваниях, они стремятся распознать те изменения во внешности, что являются причиной нарушения равновесия в организме.

По этой же причине доктора могут начать расспрашивать пациента о его душевном состоянии, о его взаимоотношениях с близкими, о целях и планах. Опытные врачи могут определить, что именно с человеком не так, просто внимательно вслушиваясь в его дыхание, проверяя состояние его мускулатуры и пульс.

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Основные методы лечения.

Лечение подбирается в индивидуальном порядке для каждого пациента, однако существует определенный набор наиболее распространенных методов.

Один из них — это массаж. Массажу и потокам энергии в организме человека знатоки китайской медицины уделяют очень много внимания. Они концентрируются на линиях, по которым эта самая энергия течет, и облегчают боль, улучшают обмен веществ, снимают отеки и воспаления.

Другим методом является вакуумный массаж с использованием специальных банок различного размера. Распространенной методикой является иглоукалывание и фитотерапия. Также в китайской медицине много внимания уделяют правильному питанию пациентов.

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Фото превью: Время Н