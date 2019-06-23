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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое дальтонизм?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Дальтонизм — это термин, который обычно используется для обозначения дефицита цветового зрения, состояния, при котором способность ясно видеть цвета снижается. Фактический дальтонизм является редкой формой заболевания, которая предполагает невозможность видеть какой-либо цвет вообще.


А Ты Дальтоник? Тест НА Цвета

Наряду с трудностями в восприятии цветов, людям с нарушениями цветового зрения также может быть трудно их различать. В частности, плохое освещение может затруднить определение бледных или темных цветов. Симптомы нарушения цветового зрения различаются по степени тяжести, при этом некоторые люди не знают, что у них даже есть состояние, пока оно не будет выявлено во время проверки зрения. Другие люди могут заметить, что они воспринимают слегка отличающиеся оттенки цветов от тех, которые воспринимают другие.

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Типы нарушения цветового зрения

Существует два основных типа нарушения цветового зрения:

  • Красно-зеленый дефицит - пациенты не могут определить некоторые оттенки красного или зеленого. Эта форма заболевания является наиболее часто наследуемым типом.
  • Сине-желтый дефицит - это более редкая форма дальтонизма, когда человеку трудно различить синий и зеленый. Желтый может восприниматься как серый или фиолетовый.

Причины дальтонизма

В большинстве случаев нарушения цветового зрения является наследственным заболеванием. В некоторых случаях дальтонизм может быть вызван рядом других заболеваний и их побочными эффектами. Недостаточность цветового зрения возникает из-за аномалии в сетчатке, когда один или несколько из трех типов колбочек, ответственных за восприятие цвета, не функционируют или отсутствуют.

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Диагностика и лечение дальтонизма

У большинства людей слабая цветовая недостаточность зрения остается незамеченной до тех пор, пока человек не пройдет специальный тест цветового зрения. В более серьезных случаях у человека могут возникнуть проблемы с чтением карт и интерпретацией сигналов или изображений дорожного движения в книгах или в Интернете.

В настоящее время не существует лекарства от дефицита цветового зрения, поскольку аномальные колбочковые клетки в сетчатке не могут быть исправлены или заменены. Тем не менее, состояние часто не оказывает существенного вредного воздействия на здоровье и не мешает человеку вести нормальный образ жизни. Люди, которые страдают данным заболеванием, часто изучают способы адаптации, помогающие им справиться с проблемой. Например, если у них возникают проблемы с распознаванием цветов светофора, они могут полагаться на свои знания о расположении фонарей.

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Фото превью: dalmspb.com

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