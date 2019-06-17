Менингит: первые признаки и симптомы

Менингит — это характерное воспаление оболочек головного и спинного мозга. Воспаление и инфекция мозговых оболочек часто представляют собой опасное для жизни заболевание, поскольку оно может привести к инфекции мозга и инфекции в кровотоке или сепсису, который может оказаться смертельным.
Менингит может быть вызван бактериями или вирусами. Вирусный менингит обычно более распространен и протекает мягче, а бактериальный менингит предполагает неотложное медицинское вмешательство.
Симптомы бактериального менингита
Бактериальный менингит является более серьезной формой заболевания. Симптомы начинаются внезапно и, как правило, быстро ухудшаются. Менингит обычно поражает детей и пожилых людей, но может затрагивать все возрастные группы.
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Начальные предупреждающие симптомы
Некоторые из начальных признаков предупреждения включают в себя:
Ранние симптомы
Ранние симптомы бактериального менингита включают в себя:
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Поздние симптомы
По мере прогрессирования заболевания симптомы включают в себя:
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Симптомы бактериального менингита у маленьких детей
Маленькие дети и младенцы имеют некоторые различные симптомы, которые указывают на менингит. Они включают:
Симптомы вирусного менингита
Вирусный менингит встречается чаще, чем бактериальный менингит. Болезнь очень похожа на грипп и может иметь более легкие симптомы.
Общие симптомы
Общие симптомы вирусного менингита включают в себя:
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Более серьезные симптомы
В более тяжелых случаях симптомы вирусного менингита включать:
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