Менингит: первые признаки и симптомы

Менингит — это характерное воспаление оболочек головного и спинного мозга. Воспаление и инфекция мозговых оболочек часто представляют собой опасное для жизни заболевание, поскольку оно может привести к инфекции мозга и инфекции в кровотоке или сепсису, который может оказаться смертельным.



России угрожает эпидемия менингита

Менингит может быть вызван бактериями или вирусами. Вирусный менингит обычно более распространен и протекает мягче, а бактериальный менингит предполагает неотложное медицинское вмешательство.

Симптомы бактериального менингита

Бактериальный менингит является более серьезной формой заболевания. Симптомы начинаются внезапно и, как правило, быстро ухудшаются. Менингит обычно поражает детей и пожилых людей, но может затрагивать все возрастные группы.

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Начальные предупреждающие симптомы

Некоторые из начальных признаков предупреждения включают в себя:

Боль в теле и мышцах в конечностях и суставах

Дрожащие и холодные руки и ноги

Голубоватые губы и бледная кожа

Высокая температура

Ранние симптомы

Ранние симптомы бактериального менингита включают в себя:

Ухудшение самочувствия

Сильную неумолимую головную боль

Повышение температуры

Тошноту и рвоту

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Поздние симптомы

По мере прогрессирования заболевания симптомы включают в себя:

Сонливость

Путаницу

Судороги или припадки

Неспособность переносить яркий свет (светобоязнь)

Учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, дыхательная недостаточность, измененное психическое состояние (спутанность сознания и бред), плохое мочеиспускание и чрезвычайно низкое кровяное давление

Пятнистая красная сыпь

Знак Брудзинского относится к боли и сопротивлению при наклоне головы вперед.

Очаговый паралич и неврологические нарушения и аномальные зрачки

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Симптомы бактериального менингита у маленьких детей

Маленькие дети и младенцы имеют некоторые различные симптомы, которые указывают на менингит. Они включают:

Начальные симптомы — это раздражительность и отказ от удержания или кормления

Необычный плач, пронзительный крик или необычные стоны

Рвота и отказ от еды

Бледная и пятнистая кожа

Ненормальный сон

Отек мягкой части верхней части головы, называемой родничком

Симптомы вирусного менингита

Вирусный менингит встречается чаще, чем бактериальный менингит. Болезнь очень похожа на грипп и может иметь более легкие симптомы.

Общие симптомы

Общие симптомы вирусного менингита включают в себя:

Головные боли

Лихорадку

Ухудшение самочувствия

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Более серьезные симптомы

В более тяжелых случаях симптомы вирусного менингита включать:

Тошноту и рвоту

Ригидность затылочных мышц

Боль в мышцах или суставах

Понос

Светобоязнь (чувствительность к свету)

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Фото превью: Женский журнал Прелесть