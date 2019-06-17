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Автор Александра Балан-Сенчук

Менингит: первые признаки и симптомы

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Менингит — это характерное воспаление оболочек головного и спинного мозга. Воспаление и инфекция мозговых оболочек часто представляют собой опасное для жизни заболевание, поскольку оно может привести к инфекции мозга и инфекции в кровотоке или сепсису, который может оказаться смертельным.


России угрожает эпидемия менингита

Менингит может быть вызван бактериями или вирусами. Вирусный менингит обычно более распространен и протекает мягче, а бактериальный менингит предполагает неотложное медицинское вмешательство.

Симптомы бактериального менингита

Бактериальный менингит является более серьезной формой заболевания. Симптомы начинаются внезапно и, как правило, быстро ухудшаются. Менингит обычно поражает детей и пожилых людей, но может затрагивать все возрастные группы.

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Начальные предупреждающие симптомы

Некоторые из начальных признаков предупреждения включают в себя:

  • Боль в теле и мышцах в конечностях и суставах
  • Дрожащие и холодные руки и ноги
  • Голубоватые губы и бледная кожа
  • Высокая температура

Ранние симптомы

Ранние симптомы бактериального менингита включают в себя:

  • Ухудшение самочувствия
  • Сильную неумолимую головную боль
  • Повышение температуры
  • Тошноту и рвоту

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Поздние симптомы

По мере прогрессирования заболевания симптомы включают в себя:

  • Сонливость
  • Путаницу
  • Судороги или припадки
  • Неспособность переносить яркий свет (светобоязнь)
  • Учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, дыхательная недостаточность, измененное психическое состояние (спутанность сознания и бред), плохое мочеиспускание и чрезвычайно низкое кровяное давление
  • Пятнистая красная сыпь
  • Знак Брудзинского относится к боли и сопротивлению при наклоне головы вперед.
  • Очаговый паралич и неврологические нарушения и аномальные зрачки

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Симптомы бактериального менингита у маленьких детей

Маленькие дети и младенцы имеют некоторые различные симптомы, которые указывают на менингит. Они включают:

  • Начальные симптомы — это раздражительность и отказ от удержания или кормления
  • Необычный плач, пронзительный крик или необычные стоны
  • Рвота и отказ от еды
  • Бледная и пятнистая кожа
  • Ненормальный сон
  • Отек мягкой части верхней части головы, называемой родничком

Симптомы вирусного менингита

Вирусный менингит встречается чаще, чем бактериальный менингит. Болезнь очень похожа на грипп и может иметь более легкие симптомы.

Общие симптомы

Общие симптомы вирусного менингита включают в себя:

  • Головные боли
  • Лихорадку
  • Ухудшение самочувствия

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Более серьезные симптомы

В более тяжелых случаях симптомы вирусного менингита включать:

  • Тошноту и рвоту
  • Ригидность затылочных мышц
  • Боль в мышцах или суставах
  • Понос
  • Светобоязнь (чувствительность к свету)

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