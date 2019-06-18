Что такое церебральная аневризма?

Аневризма представляет собой баллоноподобную выпуклость, которая возникает в слабом кровеносном сосуде, обычно в точке, где сосуд разветвляется. Это слабое место в стенке сосуда выпирает под давлением, когда кровь проходит через него. Аневризмы могут развиваться в любом кровеносном сосуде в организме. Тем не менее, наиболее распространенными местами являются брюшная аорта и мозг.



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Аневризма, которая формируется в мозге, называется церебральной аневризмой. Церебральные аневризмы обычно только симптоматичны, но если аневризма разорвется, последствия могут быть опасными для жизни.

Разрыв аневризмы называется субарахноидальным кровоизлиянием, событие, которое может вызвать серьезное повреждение головного мозга. Некоторые из симптомов субарахноидального кровоизлияния включают сильную головную боль, ригидность затылочных мышц, тошноту, рвоту и болезненную чувствительность к свету (светобоязнь). Около 60% людей, страдающих субарахноидальным кровоизлиянием, умирают в течение двух недель.

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Симптомы

Симптомы неразорвавшейся аневризмы головного мозга

Некоторые примеры симптомов в случаях церебральной аневризмы, которые не разорвались, включают:

Размытое зрение

Сложность с движением глаз

Паралич лицевых мышц, как правило, на одной стороне лица. Это может вызвать проблемы с речью.

Боль на одной стороне лица

Головная боль

Приступы

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Симптомы разорванной аневризмы головного мозга

После разрыва церебральной аневризмы последствия могут быть серьезными и опасными для жизни. Разорванная аневризма головного мозга также называется субарахноидальным кровоизлиянием и приводит к сильному внутричерепному кровотечению, которое может вызвать несколько опасных симптомов.

Примеры этих симптомов включают в себя:

Внезапная мучительная боль в голове. Эта боль часто описывается как «головная боль от удара молнии» из-за сходства с резким и внезапным ударом по голове

Ригидность затылочных мышц

Тошнота и рвота

Размытое или двойное зрение

Боль при взгляде на свет (светобоязнь)

Спутанность сознания

Около 60% людей, страдающих субарахноидальным кровоизлиянием, умирают в течение двух недель. Из тех, кто выживет, около 50% остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь.

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Лечение

Церебральные аневризмы часто остаются незамеченными из-за отсутствия симптомов, но если аневризма обнаружена до разрыва, может быть рекомендовано профилактическое лечение. Тем не менее, большинство аневризм не разрываются, а профилактическое лечение, как правило, применимо только в случаях высокого риска.

При рассмотрении вопроса о том, следует ли рекомендовать лечение, врач принимает во внимание факторы риска развития субарахноидального кровотечения у пациента, в том числе возраст, размер и расположение аневризмы, семейный анамнез и общее состояние здоровья. Лечение обычно включает в себя установку крошечных платиновых спиралей в аневризму до тех пор, пока кровь больше не может проникнуть в нее, или герметизацию аневризмы металлическим зажимом.

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Фото превью: Ayzdorov.ru