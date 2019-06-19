Теперь в России можно оформить инвалидность по упрощенной схеме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил свою подпись под постановлением, которое гласит, что теперь граждане могут проходить процедуру освидетельствования для оформления инвалидности по упрощенной схеме. Таким образом, подать необходимый пакет документов можно в электронном формате. Соответствующий документ выставлен на сайте кабинета министров.



В России инвалидность начали давать по новым правилам / Новости от 11.12.2018 11:32

Как сообщает сам премьер, данное нововведение сделано для уменьшения временного промежутка и упрощения процедуры оформления граждан для присвоения инвалидности. В рамках этого постановления будет совершен поэтапный переход к обмену требующимися информационными данными между медорганизациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном формате и без личного присутствия инвалидов.

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Направление на медико-социальную экспертизу будет направляться в бюро МСЭ в виде электронных документов и без участия граждан. Если таковая возможность отсутствует, то на бумаге. Кроме того, человек имеет право через сайт госуслуг затребовать копии документов, проходящих в процедуре, например, протокол проведения МСЭ и прочие бумаги.

На сегодняшний день направление больных на МСЭ для освидетельствования входит в обязанности медорганизаций. Сам же процесс оформления осуществляется лишь по письменному заявлению гражданина, которое ему необходимо отнести в бюро МСЭ с прикреплением направления, а также нужно предъявить остальные медицинские документы, свидетельствующие об имеющихся проблемах со здоровьем.

Сейчас же, как поясняет представитель минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин, инвалид будет направлен на медико-социальную экспертизу с его письменного разрешения. Данную бумагу будут брать у человека сразу в медучреждении.

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Направление, которое выдается гражданину, будет достаточно для начала процедуры освидетельствования. Еще одного заявления о его проведении писать не нужно. Сам министр считает, что данное нововведение поможет уменьшить сроки оформления инвалидности, так как для старта экспертизы не требуется ждать письменного заявления от человека в бюро МСЭ. Непосредственно сама организация без личного присутствия гражданина в силах в кратчайшее время запросить у медучреждения дополнительную информацию об имеющихся проблемах со здоровьем у человека.

Напомним, что в апреле был сведен к минимуму временной промежуток, в течение которого инвалидам выдаются техсредства реабилитации для паллиативной помощи: с месяца до одной недели. Помимо этого, утверждены решения по оказанию мер поддержки и развитию реабилитационной сферы, предложенные Минпромторгом нашей страны.

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Фото превью: Rusevik.ru