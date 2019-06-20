Ошибочные мифы о кесаревом сечении

Для того чтобы не навредить здоровью будущей мамы и малыша, а в некоторых случаях и спасти жизнь, врачи прибегают к операции кесарева сечения. Но до сих пор, по поводу этой операции ходит огромное количество мифов, при чём некоторые из них настолько обидны, что некоторые роженицы настаивают на естественных родах, даже несмотря на медицинские показания для этой операции, тем самым подвергая себя и новорожденного огромному риску.



В Петербурге провели уникальное кесарево сечение...

1. Между ребёнком и мамой не устанавливается особой психологической связи.

Способ появления ребёнка на свет никак не влияет на то, как сильно мать будет его любить. Даже наоборот, известны случаи, когда мама долгое время не могла принять новорожденного поскольку он у неё ассоциировался с болью и страданиями, испытанными во время процесса родов.

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2. Кесарево сечение делают те, кто не хочет рожать сам.

Во-первых, решение об операции принимается исключительно врачами и только по медицинским показаниям — навряд ли кто-то возьмёт на себя ответственность делать операцию по желанию пациентки. Добавьте к этому послеоперационный шрам, долгое восстановление и подумайте стоит ли желать такую процедуру?!

3. Дети — "кесарята" подвержены психологическим проблемам.

Бытует мнение, что дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, в будущем будут безынициативным и мягкотелыми, т. к. с самого рождения не "преодолевали" процесс прохождения родовых путей. Но многочисленные исследования подтверждают, что способ рождения ребёнка никак не влияет на его психологическое развитие.

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4. Все последующие роды возможны только при помощи кесарево сечения.

Иногда это так, но если операция проведена правильно, процесс восстановления прошел без осложнений, то женщина вполне сможет в будущем родить самостоятельно, и чем моложе женщина, тем выше шанс родить самостоятельно.

5. Кесарево сечение вызывает послеродовую депрессию.

Послеродовая депрессия может возникнуть и у женщин, рожавших самостоятельно, но иногда женщины прошедшие кесарево сечению могу слышать фразы что она плохая мать, потому что не смогла родить сама или вообще не может считаться матерью. Такие высказывания могут усугубить и так нестабильное психологическое состояние молодой мамы.

Главное, это здоровье мамы и её малыша, а не его способ появления на свет!

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Фото превью: MedAboutMe