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Автор Александра Балан-Сенчук

Сонный паралич: ужасное пробуждение

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Сон является неотъемлемой частью механизма самоисцеления и восстановления нашего организма. Именно когда тело отдыхает ночью, происходит регенерация поврежденных клеток.


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Что такое сонный паралич?

Иногда люди сталкиваются с состоянием оцепенения тела после пробуждения. Некоторые могут открыть глаза, но не могут говорить. Они полностью осознают свое окружение, но абсолютно парализованы, так как их мышцы отказываются реагировать на импульсы. Для тех, кто не может даже открыть глаза, это может быть очень страшным опытом. У них могут быть галлюцинации о каком-то злобном присутствии в комнате с ними. Это состояние неподвижности может длиться в среднем две минуты.

Что вызывает паралич сна?

Причина, по которой мышцы обездвижены, заключается в том, что сны возникают, когда тело проходит через состояние быстрого сна. Эти яркие и четкие изображения могут заставить спящих биться во сне и, возможно, травмировать себя. Вот почему мозг посылает сообщение нейронам об иммобилизации конечностей. Если человек просыпается до того, как цикл завершен, возникает паралич. Это состояние является обычным и не имеет никакого отношения к потустороннему миру, как многие считают.

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Как диагностируется сонный паралич?

Отдельные случаи паралича сна наблюдаются у большинства населения мира. Они не оказывают вредного влияния на здоровье организма или качество сна. Такие эпизоды паралича сна могут иметь место или после того, как человек просыпается, или непосредственно перед тем, как человек заснет. Большинство людей, у которых развивается рецидивирующий паралич сна, привыкли к этому состоянию.

Опасно ли данное состояние?

Хотя парализация на несколько минут может быть очень тревожным переживанием, состояние паралича сна по своей природе не опасно для здоровья человека. Очень часто паралич сна вызван другими причинами, такими как нарколепсия, апноэ во сне, беспокойство, депрессия, приступы паники, бессонница или посттравматическое стрессовое расстройство. Важно выяснить истинную причину паралича сна, если таковой имеется, и лечить его, чтобы улучшить здоровье человека.

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Можно ли предотвратить паралич сна?

Есть несколько причин паралича сна. Если эти триггеры будут удалены, большинство людей начнут испытывать снижение частоты паралича сна. Со временем состояние может полностью исчезнуть.

Как справиться с параличом сна?

  • Убедитесь, что в спальне нет беспорядка, а на кровати есть удобный матрас.
  • Убедитесь, что вы ложитесь спать и просыпаетесь в одно и то же время каждый день. Выходные обычно разрушают привычную рутину. Это нарушает режим сна человека и может вызвать паралич сна.
  • Ограничьте употребление вызывающих привыкание веществ, таких как сигареты, алкоголь, кофе и тому подобное, прекратив не менее часа перед сном.

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Фото: novi. ba

Темы здоровье профилактика нарушение сна сонный паралич
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Сонный паралич: ужасное пробуждение
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