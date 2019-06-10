Тренировки не спасут женщин от депрессии

Как часто людям в депрессии, пожалуй, приходилось слушать, "запишись на йогу, это поможет!". Такие странные советы раздражали, хотя физические упражнения, особенно растяжка, действительно положительно влияют на ментальное здоровье. А некоторым видам йоги так вообще приписывают практически чудотворные свойства, мол, подобные упражнения не только подтянут фигуру, но и уберегут от депрессии, Альцгеймера и будущей деменции. Подобных исследований так много, что уже нельзя с точностью быть уверенным, действительно ли физические упражнения, йога могут помочь при незначительных расстройствах или уже серьёзных заболеваниях. И новое исследование добавило больше вопросов, хотя, по идее, должно было поставить точки на "i".



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Исследование учёных из Мичиганского Университета в Анн-Арборе касалось связи между тренировками и депрессией. Последний диагноз был выбран не случайно. Это расстройство, характеризующееся подавленным настроением, апатией, понижением трудоспособности и потерей интереса к чему-либо, в США, да и в большинстве стран Европы и Дальнего Востока считают полноценной болезнью. А Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) вообще считает, что депрессия является основной причиной инвалидности во всём мире — то есть к "апатии" относятся очень серьёзно.

В целом, в Америке вопрос депрессии стоит очень остро. Обостряется этот факт заявлением той же ВОЗ, что больше половины людей с данным диагнозом не получают какого-либо лечения.

В принципе, единого лечения от "хандры" не существует. Поэтому каждый год в мире придумываются всё более новые методы, устройства по борьбе с недугом.

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И один из распространённых методов, который существует уже давно — упомянутые физические тренировки. Например, в Гарвардской Медицинской Школе заявили, что упражнения могут быть столь же эффективными, как и антидепрессанты — тут вход идут и гормоны, и обмен веществ, и довольно сложные мозговые операции. Но в целом, независимо от противоречий, тренировки считали действительно неплохим дополнительным инструментом для лечения или профилактики депрессии.

Но и этот факт поставили под сомнения исследователи из Анн-Арборе. Точнее, они поставили под сомнения равную эффективность для женщин и мужчин.

Итак, учёные изучили физическую нагрузку и режим сна 1143 студентов, обучающихся в Пекинском университете в Китае. Эксперты знали, что нарушенный сон является признаком депрессии и что физические упражнения являются потенциальным средством лечения этого психического состояния. В новом исследовании специалисты попросили участников заполнить три вопросника, в которых они спрашивали об их режиме сна, физической подготовленности и симптомах депрессии.

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Так специалисты ожидали найти связь между физическими тренировками и депрессией, но эта связь обнаружилась только у мужчин: умеренные или энергичные упражнения оказали положительное влияние только на студентов, у которых были симптомы депрессии.

Девушки с симптомами депрессии, с другой стороны, не получили никакой пользы.

Также специалисты выяснили, что важную роль в развитии депрессивного состояния играл плохой сон: он наблюдался и у девушек, и у парней. Хотя и здесь эксперты поставили под сомнения равнозначимость сна по полу.

Так или иначе, это исследование идёт в разрез со всеми существующими ранее, поэтому учёные будут проводить дальше исследования — ведь если они окажутся правы, то существующие программы борьбы придётся полностью пересмотреть.

А пока учёные спорят на теоретическо-аналитическом уровне, я дам простой совет: если физические упражнения действительно помогают вам улучшить настроение, то продолжайте заниматься, независимо от того, женщина вы или мужчина. Главное запомните: эффект не наступает после первого занятия. Могут пройти недели, месяцы, прежде чем вы почувствуете эффект. Поэтому просто продолжайте делать то, что приносит удовольствие.

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Фото: obozrevatel.com