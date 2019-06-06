Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Сергей Королев

Какие симптомы свидетельствуют о нарушении работы вашей печени

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Избыток токсичных веществ, которые накапливаются в нашем организме, может привести к нарушению работы многих органов, что негативно отразится на нашем здоровье. За вывод токсинов и других отходов из организма отвечает жизненно важный орган — печень, от работы которого зависит многое. Печень — уникальный орган, который в состоянии сам очищаться, но от его перегрузки последствия могут быть самые печальные. Нарушаются функции, что не дает этому органу работать на полную мощь. Вот несколько симптомов, которые свидетельствуют о том, что с нашей печенью не все в порядке.


Новые легкие и печень: российским врачам удалась...

Чувство усталости. Прежде всего, это вялость, слабость, неспособность выполнять ежедневно поставленные задачи. Эта проблема может быть вызвана множеством причин, одной из которой является наличие токсинов. Если печень перегружена ими, это отражается на ее работоспособности, менее активно очищается кровь, а также данная проблема мешает нормальной оксигенации клеток человеческого организма. В итоге такого положения вещей у человека снижается работоспособность, а взамен этого появляется постоянное желание спать.

Читайте также: Признаки, которые сигнализируют о проблемах с печенью 

Внезапная потеря аппетита. Потеря аппетита может быть вызвана различными факторами, начиная от проблем на работе или в семье и заканчивая апатией к жизни. Если это происходит время от времени, то серьезных поводов для беспокойства нет. А вот если такое положение вещей стало регулярным, то одной из причин потери аппетита могут быть проблемы с печенью. Голодание, конечно, полезно, но в разумных пределах. Иначе, это приводит к дефициту питательных вещей в организме.

Читайте также: Проблемы с осанкой? Обследуйте печень!

Отеки. Они возникают у людей, имеющих проблемы с почками. Но в отдельных случаях отеки свидетельствуют и о ненормальной работе вашей печени. Данную проблему можно определить самостоятельно, приложив плотно палец к собственной коже и через несколько секунд отпустив. Если отпечаток от нажатия остается на коже более трех секунд, то присутствует отек.

Читайте также: Цирроз печени - кто виноват и что делать?

Желтизна кожи. Кожа желтеет в результате накопления такого вещества, как билирубин, являющимся пигментом желчи. Она вырабатывается в печени и влияет на пищеварение. Если печени становится тяжело отфильтровывать токсины из крови, то там накапливается билирубин, что заставляет кожу менять свой естественный цвет.

В заключении стоит напомнить читателям о том, что к собственному здоровью нужно относиться очень внимательно, а если вы выявили у себя хотя бы два из перечисленных в данном материале симптома, то необходимо обязательно записаться на прием к врачу. Это позволит своевременно выявить заболевание печени и предотвратить его на начальном этапе.

Читайте также: Печень: Как ей помочь, не глотая таблеток? Видео

Фото превью: Delfi

Темы печень медицина здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Какие симптомы свидетельствуют о нарушении работы вашей печени
Новости спорта
Полезные свойства Омега-3
Здоровье и профилактика
Чипсы из гороха, капусты, водорослей и яблок: дань моде или полезный продукт?
Новости Все >
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
Диетологи советуют отказаться от газировки, кофе, сока и чая в пакетах
Глава Карачаево-Черкесии в ближайшее время объявит сенатора вместо Арашукова
В столице создан штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму
Опрос: 65% россиян опасаются потерять работу из-за цифровизации
Сербским болельщикам рекомендовали не приезжать на Украину группами
Путин: Гуайдо симпатичный человек, отношусь к нему нейтрально
ЛДПР предложила кабмину не только увеличить маткапитал, но и выплачивать его за первенца
В Азии стартовал отборочный турнир ЧМ-2022
Собянин и Греф обменялись шутками на ПМЭФ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Игорь Буккер ФБР проверяло образец волос йети 43 года? Игорь Буккер Любовь Степушова США и Россия в своей борьбе убивают Венесуэлу Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Мосгоризбирком отказал инициативной группе в проведении всероссийского референдума
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
Путин: утечка капитала - "естественный процесс"
Украинский эксперт: блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова
Мельница мифов: Яков Брюс вовсе не колдун
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
США и Россия в своей борьбе убивают Венесуэлу
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга
"Что достигли - это напугать народ": ликвидаторы о сериале "Чернобыль" от НВО
"Что достигли - это напугать народ": ликвидаторы о сериале "Чернобыль" от НВО
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга
Власти пообещали не создавать в России "суверенный интернет"
Путин заявил о пользе священных писаний мировых религий для детей
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ