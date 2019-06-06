Какие симптомы свидетельствуют о нарушении работы вашей печени

Избыток токсичных веществ, которые накапливаются в нашем организме, может привести к нарушению работы многих органов, что негативно отразится на нашем здоровье. За вывод токсинов и других отходов из организма отвечает жизненно важный орган — печень, от работы которого зависит многое. Печень — уникальный орган, который в состоянии сам очищаться, но от его перегрузки последствия могут быть самые печальные. Нарушаются функции, что не дает этому органу работать на полную мощь. Вот несколько симптомов, которые свидетельствуют о том, что с нашей печенью не все в порядке.



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Чувство усталости. Прежде всего, это вялость, слабость, неспособность выполнять ежедневно поставленные задачи. Эта проблема может быть вызвана множеством причин, одной из которой является наличие токсинов. Если печень перегружена ими, это отражается на ее работоспособности, менее активно очищается кровь, а также данная проблема мешает нормальной оксигенации клеток человеческого организма. В итоге такого положения вещей у человека снижается работоспособность, а взамен этого появляется постоянное желание спать.

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Внезапная потеря аппетита. Потеря аппетита может быть вызвана различными факторами, начиная от проблем на работе или в семье и заканчивая апатией к жизни. Если это происходит время от времени, то серьезных поводов для беспокойства нет. А вот если такое положение вещей стало регулярным, то одной из причин потери аппетита могут быть проблемы с печенью. Голодание, конечно, полезно, но в разумных пределах. Иначе, это приводит к дефициту питательных вещей в организме.

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Отеки. Они возникают у людей, имеющих проблемы с почками. Но в отдельных случаях отеки свидетельствуют и о ненормальной работе вашей печени. Данную проблему можно определить самостоятельно, приложив плотно палец к собственной коже и через несколько секунд отпустив. Если отпечаток от нажатия остается на коже более трех секунд, то присутствует отек.

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Желтизна кожи. Кожа желтеет в результате накопления такого вещества, как билирубин, являющимся пигментом желчи. Она вырабатывается в печени и влияет на пищеварение. Если печени становится тяжело отфильтровывать токсины из крови, то там накапливается билирубин, что заставляет кожу менять свой естественный цвет.

В заключении стоит напомнить читателям о том, что к собственному здоровью нужно относиться очень внимательно, а если вы выявили у себя хотя бы два из перечисленных в данном материале симптома, то необходимо обязательно записаться на прием к врачу. Это позволит своевременно выявить заболевание печени и предотвратить его на начальном этапе.

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Фото превью: Delfi