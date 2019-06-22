Спасет ли чистка зубов от болезни Альцгеймера

Правильная гигиена ротовой полости может защитить от болезни Альцгеймера. Как показывают исследования, возбудители пародонтита могут проникать в мозг, вызывая в нем патологические изменения. Ответственными за этот процесс, по-видимому, являются бактерии, производящие токсичные ферменты. Хорошая новость заключается в том, что их, с большой долей вероятности, могут успешно блокировать ингибиторы.



Ученые остановили развитие болезни Альцгеймера у мышей при помощи чая и моркови / Новости от 10.03.2019 12:33

Точные причины и возбудители болезни Альцгеймера до сих пор неизвестны. Известно, что в развитии этой деменции определенную роль играет генетическая предрасположенность. Наверняка задействованы и многие другие факторы. На протяжении ряда лет ведутся дискуссии о влиянии таких факторов, как курение, стресс, несбалансированное питание и даже мелкая пыль и алюминий. Кроме того, не до конца еще изучена роль всевозможных патогенов — вирусов и бактерий.

В связи с этим в последнее время в центре внимания исследователей оказался микроб Porphyromonas gingivalis, который обитает во рту многих людей. Этот тип бактерий известен как возбудитель гингивита и пародонтита. Интересно, что у пациентов с тяжелым пародонтитом также часто появляется болезнь Альцгеймера. Может ли микроб оказывать свое вредное воздействие на мозг?

Читайте также: Экспериментальный препарат может предотвратить болезнь Альцгеймера

Первые доказательства предоставили эксперименты с мышами. Этот патоген действительно может попасть изо рта в мозг и вызвать там инфекции. Недавно Стивен Домини (Stephen Dominy) и его коллеги из фармацевтической компании Cortexyme из калифорнийского города South San Francisco представили очередное доказательство связи между причинами возникновения пародонтита и деменции.

Сначала были исследованы ткани мозга умерших пациентов с болезнью Альцгеймера и здоровых людей. Они обнаружили, что по сравнению со здоровыми, в ткани больных пациентов было значительно большее содержание ДНК Porphyromonas gingivalis. Кроме того, в образцах проб пациентов с деменцией часто можно было обнаружить так называемый гингипаин — вырабатываемый микробами токсин.

Читайте также: Генная терапия победит болезнь Альцгеймера

Признаки присутствия гингипаинов были обнаружены у 51 из 53 пациентов с болезнью Альцгеймера. Чем больше была патология мозга, тем значительнее выше оказывалось наличие ферментов бактерий. Казалось бы, на лицо причинно-следственная связь между оральной бактерией и болезнью Альцгеймера, но что Porphyromonas gingivalis делает в мозгу?

Эксперименты с мышами показали, что выделяемые бактериями гингипаины вызывают воспалительные реакции и повышенное образование бета-амилоида — патологические отложения этого белка типичны для болезни Альцгеймера. Кроме того, эти ферменты также повреждают нитевидные тау-белки. Они имеют решающее значение для функционирования нейронов и представляют второй тип белка в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

На следующем этапе ученые изучили, можно ли бороться с дефектным гингипаином в мозге. Для этой цели ими разработана молекула, которая может преодолевать гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) и блокировать активность энзимов. Когда этот препарат перорально вводили грызунам, инфицированным Porphyromonas gingivalis, содержание бактерий в их мозге значительно снизилась. В результате было меньше бета-амилоидных отложений и больше нейронов оставалось функциональными. Напротив, антибиотики широкого спектра действия были менее эффективными, потому что бактерии быстро развили невосприимчивость к ним.

Читайте также: Компьютерные игры против болезни Альцгеймера

Ученые уверены, что эти результаты свидетельствуют о том, что лечение ингибиторами гингипаина может замедлить нейродегенерацию у инфицированных пациентов с болезнью Альцгеймера. Они уже приступили клиническим испытаниям, чтобы подтвердить потенциал своего нового препарата.

Кроме того, новые результаты лишний раз напоминают о мерах профилактики ротовой полости. "Это регулярная чистка пастой и использование зубной нити", — рекомендует соавтор исследования Петр Мидель (Piotr Mydel) из университета Бергена. Хотя возбудители пародонтита, конечно, не единственная причина болезни Альцгеймера, подчеркивает ученый. Тем не менее, он советует регулярно ходить на профессиональную чистку зубов особенно тем, у кого проблемы с деснами и чьи предки страдали от деменции.

Читайте также: Можно ли предупредить болезнь Альцгеймера?

Фото превью: media-public.canva.com