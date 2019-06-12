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Автор Валентина Свобода

Эти продукты стоит исключить из питания, чтобы не состариться раньше времени

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Ученые выделили несколько групп продуктов, которые ускоряют процессы старения в организме, негативно сказываются не только на здоровье, но и на внешности. Красота и молодость требует жертв. Возможно, вы найдете в этом списке свои любимые лакомства, от которых придется отказаться. Но разве молодое и счастливое отражение в зеркале не стоит того?


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Всевозможные сладости

Сахар задерживает свободные радикалы в теле, способствует раннему старению и провоцирует ряд заболеваний. А красота и молодость — это показатель внутреннего здоровья. Сахар оседает в коллагеновых клетках нашего организма, деформирует клетку изнутри. В итоге снижается упругость кожи, появляется целлюлит. Разве коробка шоколадных конфет стоит этого? Тем более, что на просторах интернета можно найти полезную и здоровую альтернативу практически любой промышленной сладости.

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Красное мясо и мясные полуфабрикаты

После того, как к нам в организм попадает еда из красного мяса: стейк из говядины, бутерброд с салями, копченые сардельки в организме активизируется выработка свободных радикалов. Это такие вредители, которые отсоединяются от здоровых клеток и начинают атаковать свой собственный организм. Так как о внешней красоте и здоровье кожи наш организм заботится в последнюю очередь, то самый заметный урон оказывается именно кожным покровам. Появляются морщины, меняется естественный оттенок кожи. А так как в колбасных изделиях помимо мяса содержится еще множество консервантов и красителей, то нередко появление дерматитов и пищевых аллергий даже во взрослом возрасте.

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Энергетики

Мало того, что энергетические напитки плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, но еще кофеин вызывает сильное обезвоживание кожи. И если не пользоваться правилом — выпил стакан кофеиносодержащего напитка, значит выпей два стакана чистой воды, то кожа станет выглядеть дряблой, изможденной. Все это визуально добавит пару лишних лет. Кроме того, сладкие газировки разрушают зубную эмаль и добавляют улыбке желтизну и неопрятность.

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Алкоголь

Даже сухое красное вино оказалось под запретом, увы. Продукты распада спиртных напитков накапливаются в печени, образуя там настоящую бомбу замедленного действия. Когда токсинам там становится "тесно", то они начинают вылезать наружу в виде акне, камедонов, морщин. Употребление алкоголя также провоцирует появление отеков, а это мешки под глазами, одутловатость лица. Спирт расширяет кровеносные сосуды и ведет к развитию купероза на лице — это такие красные, а потом и синие волокна, которые ярко проступают на щеках, крыльях носа и подбородке. Вылечить их можно только при помощи лазерной коррекции.

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Фото превью: content.choiz.me

Темы красота здоровье молодость продукты питания
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