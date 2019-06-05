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Автор Екатерина Журавлева

Какие травы лучше всего использовать при варикозе

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В терапии варикоза лечение травами распространено очень широко. Самое убедительное подтверждение эффективности этого метода — использование различных частей целебных растений в процессе создания фармацевтических препаратов для лечения варикозного расширения вен.


Варикоз: способы лечения

Стоит сказать, что, о каких бы травах мы ни говорили, терапия всегда преследует не одну цель, а сразу несколько, к ним относится укрепление сосудов, повышение прочности венозной сетки, разжижение крови, улучшение текучести крови, оказание противовоспалительного действия и действия против отеков. Таковы особенности данного заболевания.

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Какие травы лучше всего справляются с этим недугом?

Для начала расскажем о конском каштане. Для здоровья ног это растение применяют с древних времен. Используются для лечения как плоды, так и цветки с листьями. Наиболее эффективен конский каштан при лечении варикоза тем, что именно он способен к быстрому снятию воспаления, регулировке кровотока, снижению свертывающей активности крови. Наиболее распространенные и эффективные средства из этого растения достаточно традиционны: это вытяжки и экстракты. Они очень хорошо укрепляют стенки вен, способствуют развитию их эластичности, обеспечивают в должной степени сопротивляемость факторам, которые являются повреждающими.

Опыт многих людей показывает: зачастую натуральные настои и отвары с таким растением, как конский каштан, дают лучший результат, нежели синтетические препараты. Настойку можно как принимать внутрь, так и растирать ею голени, икры, бедра.

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Стальник полевой - еще одно замечательное растение, которое поможет справиться с проблемой. На этот раз используют корни растения. Именно деревянистые корни стальника полевого могут помочь в облегчении течения варикозного расширения вен, это заключается в снижении проницаемости сосудов и предупреждении внутрисосудистого свертывания крови. Соответственно, так могут пропасть и симптомы варикоза. Из корней растения делается отвар, однако гораздо чаще принимают настойку. Стоит знать, что настойку не нужно принимать в том случае, если существует необходимость водить транспорт, а также стальник полевой — это растение, которое имеет послабляющее действие.

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Второстепенно в процессе лечения варикоза такое растение, как ликоподий (плаун булавовидный). Оно используется для того, чтобы поддержать хороший тонус соединительной ткани вен. Из растения готовится спиртовая настойка, которую используют для ежедневного растирания ног (два раза в день.) Настойка готовится из созревших спор растения. Не нужно забывать о том, что ликоподий — ядовитое растение, поэтому с осторожностью стоит принимать препараты на его основе внутрь. Ни в коем случае нельзя принимать такие препараты самостоятельно, без консультации врача.

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Фото превью: Балтийская клиника вен

Темы варикоз лечение травами народная медицина
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