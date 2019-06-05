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Автор Полина Козлова

Причины утренней тошноты

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Всем известно, что тошнота — это в первую очередь симптом определенного состояния организма или же это симптом заболевания. Довольно часто бывает, что тошнота по утрам совсем никак не связана с желудочно-кишечным трактом. На самом же деле есть большое количество причин, по которым после пробуждения человека начинает немного подташнивать. Именно об этом мы и поговорим в данном материале.


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Самая распространенная причина тошноты — это недосып. Тошнота вполне может наступить если вы после тяжелого дня легли очень поздно и при этом проснулись рано. Такое случается в результате нарушения циркадных ритмов. Биоритм каждого человека тесно связан с желудочно-кишечным трактом, поэтому нарушение этого самого биоритма волне может стать причиной утренней тошноты.

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Низкое содержание сахара в крови — это вторая причина тошноты по утрам. Если, проснувшись утром вы чувствуете головокружение и тошноту, тогда можно попробовать перекусить, как бы странно это не звучало. Как правило, первый прием пищи после ночного сна поднимает уровень сахара в крови, следовательно, улучшается самочувствие.

Третья причина, которая встречается тоже довольно част — это кислотный рефлюкс. Например, вы могли съесть какое-то острое или жирное блюдо в вечернее время, в связи с чем желудок будет вынужден задержать все это в организме. В конечном итоге кислота поднимается по пищеводу, особенно, когда человек находится в лежачем положении. Если вы уже сталкивались с таким симптомом, тогда нужно внимательнее начать относиться к тому, чем вы ужинаете, а лучше полностью пересмотреть свой рацион и ужинать за три часа до сна. Ужин должен быть легким и с минимальным количеством добавления различных специй и соусов.

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Тревожность и утреннее беспокойство также приводит к тошноте. Например, у вас была бессонная ночь, потому что вы переживали по поводу сдачи экзамена и в голове было огромное количество плохих мыслей, в результате чего не выспались, а о том, как плохой сон влияет на организм мы писали выше.

Ну и, так сказать, субботний синдром или еще одна причина тошноты — это похмелье. Наверняка, вы уже слышали, что алкогольное отравление часто вызывает тошноту по утрам.

Важно обратить свое внимание на то, если ни одна из выше указанных причин не объясняет ваше утреннее самочувствие, то стоит немедленно записаться на прием к своему врачу. Согласитесь, что ждать момента, когда тошнота по утрам перестанет вас навещать достаточно мучительно, да и не стоит этого делать. Будьте внимательнее к своему здоровью.

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Фото превью: Likarni.com  

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