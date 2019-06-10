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Автор Екатерина Журавлева

Свойства багульника болотного

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Багульник болотный — это кустарник, который остается зеленым в любое время года, вырастает в высоту до ста двадцати пяти сантиметров, имеет сильный запах, который способен вызвать головную боль. Цветение багульника происходит в мае и июне. Наблюдать это явление можно на сфагновых болотах, торфяниках, заболоченных хвойных лесах. Семена этого растения созревают примерно к июлю и августу.


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По той причине, что багульник болотный является не только полезным, но и ядовитым растением, сразу стоит упомянуть о его негативных свойствах. Если очень долго вдыхать эфирные масла багульника, даже собирая ягоды по соседству, можно отравиться. Следствием этого будет головная боль, тошнота, рвота, а порой — галлюцинации. Эфирное масло присутствует во всех частях растения, помимо корней. Именно эфирное масло придает растению тот самый запах, о котором уже было сказано в начале.

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Однако в листьях багульника болотного присутствует гликозид арбутин, дубильные вещества, витамин C, флавоны. Заготовка багульника сопровождается обязательным соблюдением мер предосторожности. Заготовка приходится на такие месяцы как июль и август, когда происходит созревание семян. Для заготовки следует срывать облиственные верхушки ржавоопущенных побегов текущего года. В старых побегах содержание эфирного масла в шесть раз ниже.

Стоит помнить об осторожности не только во время сбора, но и во время сушки. Так, сушить растение стоит на свежем воздухе, в тени, под навесом, а главное — вдали от людей, особенно от детей. Хранение багульника требует осторожности также: храните его под замком, соблюдая все правила хранения ядовитых веществ. Хранить засушенное растение нужно в сухом и прохладном месте, как и любые травы.

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Вещества, содержащиеся в багульнике, имеют отхаркивающее, противокашлевое действие, способствуют расширению бронхов. Более того, багульнику болотному присущи антисептическое действие, успокаивающее (седативное), мочегонное; прекрасно снижает давление.

Используется как хорошее средство при артрите, бронхиальной астме, коклюше, бронхите, туберкулезе. Речь идет о побегах, листьях и стеблях. Однако непосредственно побеги хороши при золотухе, подагре, как потогонное, наружное обезболивающее (в виде мазей), а также при гепатите, ревматизме, артрите.

В 1970х годах были проведены испытания вытяжек из багульника. Вследствие этих экспериментов установили: препараты из багульника способствуют расширению сосудов, снижению кровяного давления. Данные действия полезны для гипертоников с легкой формой заболевания.

Ни в коем случае нельзя принимать багульник беременным.

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Фото превью: lektrava.ru  

Темы лечение травами народная медицина багульник болотный
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Свойства багульника болотного
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