Омега-3 помогает бороться с тревогой

Одна группа американских ученых заявила, что ежедневное употребление жирных кислот Омега-3 способствует спокойствию, в результате чего уровень тревожности и беспокойства снижается в разы. Ученые не только заявили, но и провели исследование, результаты которого были опубликованы на страницах журнала Medical News Today.



«НашПотребНадзор» развенчал мифы о рыбьем жире

Конечно, нельзя не согласиться с тем фактом, что на сегодняшний день вопрос тревожного состояния человека достаточно актуален, особенно он набирает популярность на территории Соединенных Штатов Америки. По оценке американских экспертов, из года в год двум из десяти среднестатистических американских жителей ставят такой, не совсем приятный диагноз.

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Каков же был результат проведенного исследования на территории США? В исследовании — эксперименте приняли участие более 1200 американцев. В ходе исследования специалисты установили, что группы, участники в которых в свой ежедневный рацион добавляли Омега-3 понизили уровень общей тревожности организма. А вот люди, группа которых употребляла плацебо не получили такого результата. Но была и еще одна группа, в которой всем участникам подтвердили, что у них есть тревожное расстройство и они показали хороший результат после употребления жирных кислот Омега-3.

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В чем же именно заключается секрет рыбьего жира? Давно известно, что человеческие эмоции частично программируются в клетках оболочки нашего мозга. Именно в тех же местах содержатся жирные кислоты Омега-3. Именно из-за того, что в этих клетках содержится Омега-3 человек и начинает намного лучше контролировать некоторые свои нейробиологические процессы, но нужно употреблять добавки курсом — это основное правило.

Но крайне важно понимать, что омега-3 — это добавка, которая требует определенную дневную норму. Также многие считают, что они едят достаточно рыбы, поэтому пить Омега-3 им совсем нет нужды. Спешим вас огорчить и сказать, что омегу пить нужно каждому человеку, вне зависимости от вашего ежедневного меню.

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У детей до одного года норма 0.5 г., детям до трех лет нужно употреблять 0.7 г. До 8 лет — это 0.9 г., до 13 лет — это 1.2г., до 18 лет норма — 1.6г. и далее дневная норма Омега-3 для человека на постоянной основе — это 1.2-1.6г. Будьте внимательнее, лучше эту добавку покупать в проверенных магазинах и не экономить, потому что в последнее время участили случаи, когда люди приобретают подделку, сами того не зная.

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Фото превью: LiveJournal